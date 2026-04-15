Hijo de Ebrard vivió en residencia de embajada en Londres con todos los servicios pagados

Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se hospedó en la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante sus estudios de maestría, gozando de todos los servicios de forma gratuita. El caso ha sido señalado como nepotismo y uso indebido de recursos públicos.

En el corazón del exclusivo barrio de Belgrave Square en Londres, el segundo piso de la residencia de la embajada de México albergaba tres espaciosas y confortables habitaciones. Estas estancias, decoradas con chimeneas clásicas, armarios amplios y calefacción, ofrecen un nivel de vida que en esa cotizada zona londinense podría ascender a un costo mensual de entre 80 mil y 115 mil pesos mexicanos, según estimaciones de portales inmobiliarios especializados. Sin embargo, un afortunado individuo evitó desembolsar dicha cantidad.

Tres fuentes, tanto nacionales como extranjeras, han confirmado que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vástago de Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Economía, residió en este privilegiado lugar durante al menos siete meses, de octubre de 2021 a abril de 2022, periodo en el que su padre fungía como Secretario de Relaciones Exteriores bajo la administración de López Obrador. Este hecho se perfila inequívocamente como un claro ejemplo de nepotismo y una utilización indebida de fondos públicos en beneficio de un particular. El entonces jefe de la diplomacia mexicana dispuso de una sede diplomática para alojar a su hijo, ubicándolo en la habitación más codiciada con vistas a la aristocrática plaza.

El joven Ebrard no solo disfrutó de una estancia gratuita durante sus estudios de maestría, sino que tuvo acceso a la totalidad de los servicios que ofrece la residencia: limpieza de los espacios, servicio de lavandería y planchado, e incluso preparación de alimentos a cargo de una cocinera personal. La situación dio un giro inesperado cuando la relación con la cocinera se deterioró, desencadenada por las exigencias de la madre del joven, quien solicitó su despido. Ante la negativa de la entonces embajadora Josefa González Blanco de acceder a esta petición, el hijo de Ebrard abandonó la residencia pocos días después.

Los beneficios, sin embargo, no terminaron ahí. Fernando Gutiérrez Champion, mano derecha de la embajadora González Blanco y quien aún percibe emolumentos de la embajada utilizándola para fines personales, jugó un papel crucial. En su rol de Encargado de Cultura, brindó apoyo a Ebrard junior en la organización de una exposición artística centrada en la salud mental, titulada Hues of Crisis o Matices de la crisis. Dicha iniciativa consistió en una convocatoria para presentar dibujos en plena pandemia, los cuales eran recibidos por personal de la embajada para su posterior exhibición.

Al ser consultado sobre estos hechos, el Secretario Ebrard, a través de su área de prensa, reconoció que su hijo residió en la embajada durante seis meses por invitación de la embajadora en ese entonces. Según su versión, durante una conversación surgió el tema de su hijo buscando un departamento para alquilar, y la embajadora González Blanco le extendió la oferta, la cual fue aceptada sin mayor trámite. La propia embajadora, al ser interrogada sobre los motivos que la llevaron a convertir la embajada en un hotel de lujo, declinó responder, atribuyendo las preguntas a ataques relacionados con denuncias de supuesta corrupción que ella misma ha presentado.

La situación de Ebrard junior no fue la única que generó controversia. En una coincidencia que subraya las peculiaridades de la realidad mexicana y londinense, otro individuo, Ashen Page, hijo de Jimmy Page, legendario guitarrista fundador de Led Zeppelin, también se hospedó en la residencia en diferentes periodos y lapsos. Su acceso a la embajada era irrestricto, facilitado por su madre, Jimena Gómez Paracha, una de las mejores amigas de Josefa González, a quien considera una hermana. Incluso, se menciona que durante el viaje a los funerales de la Reina Isabel II, evento en el que también se tomó una desafortunada selfie junto a su actual esposa, se aprovechó la ocasión para agradecer a la entonces embajadora por las atenciones brindadas a su familia, un gesto que parece haber tenido un significado más allá de la gratitud protocolaria.

Este relato pone de manifiesto una serie de cuestionamientos sobre el uso de los recursos diplomáticos y las posibles influencias que puedan existir en el ejercicio de la función pública. La utilización de la residencia de la embajada como alojamiento personal para familiares directos de altos funcionarios, sumado al acceso a servicios que normalmente implicarían un costo considerable, levanta serias dudas sobre la transparencia y la equidad en la administración de los bienes del Estado. La explicación oficial, que califica la estancia como una invitación de la embajadora, parece insuficiente ante el contexto de beneficios personales y el uso de infraestructura pública.

La negativa de la embajadora a responder a las preguntas, invocando denuncias previas, podría interpretarse como una estrategia para desviar la atención de un asunto que, de confirmarse los detalles, representaría una falta grave a los principios éticos que deben regir la actuación de los servidores públicos. La inclusión del caso de Ashen Page, hijo de una figura reconocida mundialmente, añade una capa adicional de complejidad, sugiriendo que este tipo de prácticas podrían no ser exclusivas del caso Ebrard, sino que podrían extenderse a otras relaciones personales o de amistad con funcionarios diplomáticos.

El viaje a los funerales de la Reina Isabel II y la supuesta selfie desafortunada, aunque pueda parecer un detalle menor, se enmarca dentro de un patrón de posibles beneficios o contraprestaciones que merecen ser investigadas a fondo. La frase final, sugiriendo que los agradecimientos a la embajadora por las atenciones a su familia tuvieron un significado particular, apunta a la necesidad de una mayor claridad y rendición de cuentas en el manejo de las embajadas y sus recursos.

En definitiva, los hechos narrados exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes para disipar las dudas y garantizar que los recursos públicos se destinen exclusivamente al cumplimiento de los fines del Estado, sin dar pie a interpretaciones de favoritismo o abuso de poder. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos y si las decisiones tomadas responden al interés general o a intereses particulares, incluso cuando estos se vinculan a la familia de altos funcionarios. La diplomacia mexicana, pilar fundamental de las relaciones exteriores del país, debe ser un ejemplo de probidad y transparencia, y casos como este, lejos de debilitar su imagen, deben ser una oportunidad para reafirmar su compromiso con la ética y la legalidad.

La revelación sobre la estancia del hijo del Secretario de Economía en la residencia de la embajada de México en Londres, con todos los servicios cubiertos, abre una caja de pandora de interrogantes sobre la administración de los recursos públicos en el extranjero. Más allá del caso específico de Marcelo Patrick Ebrard Ramos, el episodio evoca preocupaciones sobre la posible instrumentalización de las sedes diplomáticas para fines personales o de conveniencia, algo que contraviene el principio de austeridad republicana y la obligación de velar por el interés público por encima de cualquier otra consideración.

La argumentación de que la embajadora extendió una invitación parece un paliativo insuficiente ante la magnitud de los beneficios otorgados. Las embajadas son representaciones del Estado Mexicano y sus recursos, incluyendo las residencias diplomáticas, deben ser utilizados con la máxima rigurosidad y transparencia. El hecho de que se haya dispuesto de una habitación de lujo, servicios de limpieza, lavandería y cocina sin costo alguno para el beneficiario, y todo ello mientras el padre ostentaba un cargo clave en la política exterior, apunta directamente a un posible conflicto de intereses y a una conducta que podría ser catalogada como nepotismo o tráfico de influencias.

La defensa de la exembajadora, aludiendo a ataques por denuncias de corrupción, si bien puede tener algún mérito en el contexto general, no debe servir para desviar la atención de los hechos concretos y verificables presentados. Es imperativo que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar la legalidad y la ética de estas acciones. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el liderazgo actual, debería ser la primera interesada en esclarecer este tipo de situaciones para salvaguardar la imagen y la integridad de la diplomacia mexicana.

La inclusión de otros casos, como el de Ashen Page, hijo de Jimmy Page, aunque pueda ser presentado como un hecho aislado, sugiere una posible tendencia o un patrón de comportamiento que amerita una revisión exhaustiva de los protocolos de acceso y uso de las instalaciones diplomáticas. Las relaciones personales y de amistad de los diplomáticos no deben convertirse en un pretexto para otorgar privilegios indebidos o para el uso discrecional de los recursos del Estado.

El viaje a los funerales de la Reina Isabel II, y las circunstancias que rodearon la estancia en Londres, proporcionan un telón de fondo adicional para examinar la conducta de los funcionarios públicos y sus comités cercanos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sólida, y en este sentido, la información que surge a raíz de esta noticia debe ser atendida con seriedad y diligencia. El debate no debe limitarse a la anécdota, sino que debe abrir la puerta a una reflexión más profunda sobre los mecanismos de control y supervisión de las embajadas y consulados mexicanos en el exterior, asegurando que cumplan su función de representar a México de manera ejemplar y eficiente, sin dar cabida a la corrupción o al favoritismo.





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