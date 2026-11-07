Hijo de Rey Misterio agrete a aficionado en The Crash Tijuana 15 aniversario

El luchador Hijo de Rey Misterio fue acusado de agredir a un fan en el auditorio Fausto Gutiérrez durante la función del 15 aniversario de The Crash en Tijuana. Un incidente en el cuadrilátero tras la victoria sobre Xtreme Tiger generó controversia.

La celebración del 15 aniversario de la promotora de lucha libre The Crash se vio drásticamente alterada este viernes 6 de noviembre en el auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, Baja California. El evento, esperado por miles de aficionados al deporte del espectáculo, quedó marcado por un violento incidente que involucró directamente al ganador de la pelea estelar, el luchador profesional Hijo de Rey Misterio.

Agresión durante evento The Crash Tijuana

El incidente ocurrió inmediatamente después de que Hijo de Rey Misterio consiguiera la victoria en una crucial batalla máscara vs máscara contra su rival Xtreme Tiger. Mientras el luchador se encontraba en una de las esquinas del cuadrilátero, procesando su triunfo, un individuo logró burlar los controles de seguridad del recinto y acceder ilegalmente al área de combate. Este espectador, motivado por su simpatía hacia el perdedor, abordó físicamente al campeón recién coronado.

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Secuencia de hechos y reacción de Hijo De Rey Misterio

La confrontación física comenzó con el atacante propinando un golpe inicial hacia el atleta de la lucha libre. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando el aficionado volvió a agredir a Hijo de Rey Misterio. El luchador reaccionó de manera inmediata y contundente, devolviendo el golpe en el rostro del intruso con tal fuerza que lo derribó desde lo alto del cuadrilátero, dejándolo inconsciente en el ring.

Posiciones de los actores involucrados en la agresión

La decisión del luchador para neutralizar la amenaza provocó una inmediata indignación en los aficionados presentes en la zona cercana a la esquina del ring. Diversos espectadores comenzaron a gritar reclamos contra Hijo de Rey Misterio, cuestionando la proporcionalidad de su respuesta ante la invasión no autorizada. La seguridad del auditorio intervino rápidamente para asistir al hombre noqueado, quien, tras varios minutos de inmovilidad, logró reaccionar, ponerse de pie y fue evacuado del lugar debido a su estado físico comprometido.

Impacto en la función y revelación de Xtreme Tiger

Tras la salida del agresor del auditorio Fausto Gutiérrez, la función principal pudo reanudarse sin mayores interrupciones. Se procedió a la revelación de la identidad del perdedor de la pelea estelar, quien se identificó como León Sereno Estreada, conocido por su nombre en el ring como Xtreme Tiger. El luchador tiene 45 años de edad y lleva 28 años en la carrera profesional, cerrando así un capítulo de una noche que pasó de la celebración a la controversia legal y moral.