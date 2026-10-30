Hijo de William da Silva elige jugar con la Selección Mexicana

William Gabriel, hijo del exjugador del Toluca William da Silva, decidió representar a la Selección Mexicana a sus 18 años y podría entrar en los planes de Andrés Lillini.

William Gabriel, hijo del recordado exjugador del Toluca William da Silva, tomó la decisión de representar a la Selección Mexicana, según reveló su padre en declaraciones exclusivas a FOX Sports México. El joven futbolista tiene 18 años y actualmente milita en el Toluca, donde continúa su formación dentro del futbol mexicano.

La noticia abre la posibilidad de que el delantero sea considerado por Andrés Lillini en alguna de las categorías menores del combinado nacional, con el objetivo de que siga desarrollándose y se adapte por completo al estilo de juego local. Aunque también cuenta con la nacionalidad brasileña, su trayectoria en la Liga MX y el pasado de su padre en México inclinaron la balanza hacia el Tri.

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Formación brasileña y decisión por México

William da Silva explicó que su hijo comenzó su formación en el futsal de Brasil, lo que le dio una base técnica destacada y una gran habilidad con el balón, cualidades muy valoradas en la cancha. Según el exjugador, se trata de un centrodelantero que sabe jugar de espaldas, girar de frente y no complicarse cuando tiene la pelota.

El padre del joven futbolista admite que ha conversado con él sobre qué país le gustaría representar y que la respuesta fue clara: México por encima de Brasil. William da Silva destacó que su hijo se siente muy a gusto en el futbol mexicano y que es muy agradecido por el despegue que poco a poco está logrando en el país.

Pese a la decisión tomada por el joven, el exjugador del Toluca reconoce que no basta con elegir un camino, ya que la Selección Mexicana debe convocarlo primero. Señaló que William Gabriel tiene toda la seguridad de ir por México, pero también falta que el Tri lo quiera, un punto importante en este proceso.

El contexto de una promesa en el Toluca

William Gabriel continúa su desarrollo en las filas del Toluca, club donde su padre dejó un recuerdo importante. A sus 18 años, el delantero busca consolidarse en el futbol mexicano y llamar la atención del cuerpo técnico de las selecciones menores, que encabeza Andrés Lillini.

El caso recuerda a otros futbolistas nacidos fuera de México o con doble nacionalidad que optaron por defender la camiseta del Tri tras formarse en la Liga MX. La decisión del hijo de William da Silva se suma a la búsqueda de la Selección Mexicana por ampliar su base de jugadores jóvenes con proyección.

La revelación de William da Silva deja abierta la puerta para que William Gabriel sea considerado en futuras convocatorias. Por ahora, el joven delantero sigue trabajando en el Toluca mientras espera que la Selección Mexicana lo tome en cuenta para iniciar su camino con el equipo nacional.