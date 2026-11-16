Hijos de Miguel Ángel Félix Gallardo y biografía del capo fallecido en 2026

Conoce los detalles sobre los hijos de Miguel Ángel Félix Gallardo y la biografía del fundador del Cartel de Guadalajara, quién murió el 15 de noviembre de 2026.

El 15 de noviembre de 2026 falleció a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo, figura central del narcotráfico mexicano y fundador del Cartel de Guadalajara. Su muerte ha generado un nuevo interés en la vida familiar del capo, conocido históricamente como El Jefe de Jefes, y en las figuras públicas de sus descendientes.

Identidad de los hijos de Félix Gallardo

Miguel Ángel Félix Gallardo mantuvo un estricto hermetismo sobre su vida familiar, lo que limita la información pública confirmada sobre todos sus hijos. No obstante, registros periodísticos y judiciales han permitido identificar a algunos de sus descendientes con mayor claridad. Miguel Ángel Félix, hijo homónimo de su padre, es el conocido públicamente. Aunque aparece en diversas investigaciones, no se le vincula oficialmente con las operaciones actuales del narcotráfico y se ha mantenido alejado de los reflectores mediáticos.

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Por su parte, Abril Félix ha sido mencionada en reportes sobre la familia del capo, principalmente en el contexto de las visitas penitenciarias y la defensa legal para mejorar las condiciones de reclusión de su padre durante sus más de tres décadas en prisión. La participación de estos hijos se ha centrado en asuntos legales y humanitarios más que en la estructura criminal.

Orígenes y creación del Cartel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de dedicarse al crimen organizado, estudió comercio y trabajó como agente de la Policía Judicial Federal. En esa etapa actuó como escolta personal de la familia del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Este vínculo político le permitió tejer redes de protección institucional y operar como intermediario entre funcionarios corruptos y traficantes locales.

A finales de la década de 1970 y principios de los ochenta, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto, fundó el Cartel de Guadalajara. Félix Gallardo transformó el narcotráfico en México al establecer alianzas directas con los cárteles colombianos, a través del traficante hondureño Ramón Matta Ballesteros. Esta estrategia lo convirtió en el principal puente aéreo y terrestre de cocaína hacia Estados Unidos.

Caída, prisión y legado criminal

Bajo su mando, consolidó un virtual monopolio sobre las rutas de trasiego en el país y organizó el reparto de plazas entre distintos grupos regionales. Su declive comenzó tras el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar en febrero de 1985. Este crimen desató una intensa presión diplomática y policial por parte de Estados Unidos, que culminó con su detención en abril de 1989 en Guadalajara.

La captura de Félix Gallardo provocó la fragmentación de su estructura criminal, dando origen a organizaciones independientes como los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez. Tras su captura, enfrentó dos procesos penales que derivaron en sentencias de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y de 37 años por el homicidio de Camarena y Zavala. Durante su encierro en penales como El Altiplano y Puente Grande, desarrolló múltiples padecimientos crónicos, incluyendo pérdida de visión y audición, por los cuales su defensa solicitó sin éxito la prisión domiciliaria.