Hipertensión y Diabetes: Principales Desafíos de Salud para Mexicanos Mayores de 50 Años

Un estudio del Inegi revela el impacto de la hipertensión y la diabetes en la población mexicana mayor de 50 años, destacando la necesidad de acciones para mejorar la salud y la calidad de vida.

Hipertensión y diabetes, enfermedades que más impactan a los mexicanos mayores de 50 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) ha revelado datos alarmantes sobre la salud de la población mexicana de 50 años en adelante, destacando el impacto de enfermedades crónicas y limitaciones en la vida diaria.

La Encuesta Nacional Sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem) 2024 revela que la hipertensión y la diabetes son las principales preocupaciones, afectando significativamente la calidad de vida de los adultos mayores. Además, se observa un descenso en los síntomas depresivos, aunque con variaciones importantes según el género y la edad. El estudio, presentado por expertos del Inegi, señala que el 41,5% de la población de 50 años o más padece hipertensión, una enfermedad que eleva la presión sanguínea de manera constante. Las mujeres de entre 50 y 59 años presentan un 37% de prevalencia, cifra que se incrementa a más del 52% a partir de los 60 años. La diabetes, por su parte, afecta a una cuarta parte del grupo poblacional mayor de 50 años, con un aumento en los casos en los últimos años. El estudio subraya que tanto la diabetes como la hipertensión tienen mayor incidencia en las mujeres en comparación con los hombres. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar las disparidades de género en la salud y diseñar estrategias de prevención y control específicas para las mujeres. La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, enfatizó la “brecha de salud” existente en el envejecimiento, destacando que las mujeres mayores de 50 años enfrentan una mayor carga de enfermedades, incluyendo hipertensión, diabetes, artritis y otros malestares. La encuesta también revela que el 9,3% de la población de 50 años o más reporta limitaciones en sus “actividades instrumentales”, como hacer compras o manejar dinero, lo cual refleja el impacto de estas enfermedades en la vida cotidiana. Los datos ponen de manifiesto la urgencia de implementar políticas públicas que promuevan la salud y el bienestar de los adultos mayores. \En un contexto positivo, el estudio indica un descenso en los síntomas depresivos en la población mexicana. El porcentaje de mujeres con cinco o más síntomas de depresión disminuyó al 33,1% en 2024, en comparación con el 24,8% en 2018. En los hombres, la cifra se situó en el 17,1% en 2024, frente al 21,9% de 2018. Sin embargo, se observa un incremento en los síntomas depresivos en los mexicanos mayores de 80 años, con un aumento significativo en los hombres. Estos hallazgos sugieren la necesidad de prestar especial atención a la salud mental de los adultos mayores, especialmente en las etapas más avanzadas de la vida. Se deben implementar programas de apoyo y tratamiento para abordar la depresión y otros problemas de salud mental en esta población vulnerable. La investigación también pone de relieve la importancia de considerar factores socioeconómicos y culturales que influyen en la salud mental de las personas mayores. Se requieren intervenciones integrales que abarquen la atención médica, el apoyo social y la promoción de un envejecimiento activo y saludable. Estos resultados subrayan la necesidad de una estrategia integral para mejorar la salud de los adultos mayores en México, que abarque la prevención y el control de enfermedades crónicas, la atención a la salud mental y la promoción de un envejecimiento activo y saludable. \Rebeca Wong, directora del Centro para el Envejecimiento Saludable e Hispano de la Universidad de Texas (EE.UU), subraya la importancia de mejorar la “calidad de vida” de la población envejecida, calificando el momento como “crucial” para el estudio de la longevidad. Wong enfatiza que el envejecimiento afectará a todos los sectores de la sociedad, por lo que es esencial que cada uno asuma su papel para transformar la sociedad. La colaboración intersectorial es clave para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. La investigación del Inegi y las recomendaciones de expertos como Wong resaltan la necesidad de un enfoque holístico para la salud de los adultos mayores, que considere los aspectos físicos, mentales, sociales y económicos. Se requieren políticas públicas que promuevan la prevención de enfermedades, el acceso a la atención médica de calidad, el apoyo social, la participación en actividades recreativas y el fomento de una vida activa y saludable. La creación de entornos amigables para los adultos mayores, la promoción de la inclusión social y la adaptación de los servicios y productos a las necesidades de esta población son aspectos fundamentales para garantizar un envejecimiento digno y satisfactorio





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