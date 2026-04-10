Hirving Lozano se pierde el Mundial 2026: Prioriza contrato con San Diego sobre la Selección Mexicana

El delantero Hirving Lozano, conocido como Chucky, no será convocado para el Mundial 2026. La decisión, según informes, se debe a su preferencia por cumplir su contrato con San Diego, priorizando el salario sobre la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo. El entrenador Javier Aguirre había mostrado interés en convocarlo, pero necesitaba que el jugador tuviera minutos. La última vez que Lozano jugó con San Diego fue en noviembre del año pasado, mientras que su último partido con la Selección Mexicana fue en un amistoso.

El seleccionador mexicano Javier Aguirre , conocido como el Vasco, se encuentra en las últimas etapas de preparación para presentar su lista definitiva de convocados para la Copa Mundial 2026 . La expectativa es alta, y las especulaciones sobre los jugadores que formarán parte del equipo nacional son constantes.

Uno de los nombres que resonaba entre las posibles opciones era el de Hirving Lozano, conocido popularmente como Chucky, un delantero con experiencia en Copas del Mundo y un jugador con un historial destacado en la selección mexicana. Sin embargo, según informes recientes, la posibilidad de que Lozano participe en el torneo ha quedado descartada, generando sorpresa y debate entre los aficionados y analistas deportivos.\La razón principal detrás de esta decisión, según se ha revelado, reside en la situación contractual de Lozano con el club de la MLS, San Diego. El delantero, que aparentemente enfrentaba problemas con su equipo, tuvo una conversación con el entrenador Aguirre. Durante esta charla, el Vasco le habría expresado su interés en convocarlo para el Mundial, pero le habría dejado claro que necesitaba que Lozano tuviera minutos de juego regulares para evaluar su estado físico y nivel de juego. La respuesta de Chucky, sin embargo, no fue la esperada. El jugador habría optado por priorizar el cumplimiento de su contrato con el equipo de la MLS, buscando cobrar la totalidad de su salario por el tiempo restante, incluso a costa de perder la oportunidad de participar en la Copa del Mundo. Esta decisión ha sorprendido a muchos, considerando la importancia de representar a México en el escenario futbolístico más grande del mundo y la trayectoria de Lozano en la selección nacional.\La noticia fue confirmada por el reportero Gibrán Araige en el programa Insiders de TUDN, quien detalló la conversación entre Aguirre y Lozano. Araige explicó que el Vasco había contactado al Chucky debido a la situación en San Diego, donde el club buscaba rescindir el contrato del jugador. Aguirre le habría manifestado su interés, pero la necesidad de que Lozano estuviera activo en el terreno de juego. Sin embargo, Lozano habría rechazado la propuesta, prefiriendo asegurar el pago íntegro de su contrato. La última vez que Lozano jugó un partido oficial fue el 29 de noviembre del año pasado con San Diego en los Playoffs de la MLS. Con la selección mexicana, su última aparición fue en un partido amistoso contra Uruguay. Lozano ha participado en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, acumulando 75 partidos y 18 goles con el Tri. Su desempeño y contribución a la selección lo han convertido en un jugador recordado y apreciado por la afición mexicana, por lo que su ausencia en el Mundial 2026 será sin duda notoria y objeto de análisis y debate durante la preparación del equipo





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