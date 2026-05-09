Histórica Sierra del Meco y el Barrio de Mazahuas en Guanajuato

Construido por indígenas mazahuas, el Barrio de Mazahuas, junto al Barrio de Tepetapa y el Barrio de Pastita, es uno de los escasos distritos históricos de Guanajuato que mantiene los nombres original y indígenas al contar con la determinación de la nación originaria.

Guanajuato , Guanajuato . Entre los barrios históricos de Guanajuato capital, destaca el Barrio de Mazahuas, que junto con el Barrio de Tepetapa y el Barrio de Pastita son los únicos de la capital que conservan los nombres de las nación indígenas originarias que fueron movilizadas por los españoles a estas zonas para el trabajo en las minas , cuando apenas se formaba la ciudad en el siglo XVI.

Según el historiador José Luis Lara Valdez, el Barrio de Mazahuas, localizado en las riberas de un río, habría sido establecido durante la segunda mitad de los años 1500 y fue poblado por familias indígenas, principalmente mazahuas, que llegaron de los estados de México y Michoacán. El Barrio de Mazahuas mantiene vivo el legado indígena que dio origen a Guanajuato.

Vecinos de Marfil denuncian riesgo por socavón y abandono del Camino Antiguo en Guanajuato, Según el historiador Lucio Marmolejo, durante esas primeras décadas de formación de Guanajuato, detrás de los cerros de La Sirena y El Meco vivían tropas de indios chichimecas que constantemente bajaban a saquear y robar a la población naciente, y los indígenas que se encontraron en esa zona de Mazahuas sirvieron durante varios años como la primera línea de defensa ante los ataques de los chichimecas.

Según los registros históricos, fue en 1555 cuando se llevó a cabo la construcción de la capilla de San José, donde actualmente se encuentra el templo del mismo nombre, ubicado cerca del templo de La Compañía; en este lugar, según algunos historiadores, también se habría ubicado el hospital de los mazahuas. Antiguos callejones y construcciones recuerdan la historia del Barrio de Mazahuas.

Luego, en 1564, se establecieron las primeras construcciones en el arroyo conocido como Mazahuas y, durante mucho tiempo, este fue el camino que se utilizaba para subir hacia el Monte de San Nicolás, El Cubo, Calderones y Peregrina. Para 1750 ya se había registro de que casi todos los descendientes de mazahuas que habían sido establecidos en esa zona durante el siglo XVI habían desaparecido; sin embargo, el barrio conservó el nombre de la nación originaria.

La plazuela y los rincones del Barrio de Mazahuas reflejan el pasado virreinal de la ciudad. También se sabe que fue a finales de los años 1700 cuando se colocó la primera piedra de la iglesia del Señor del Buen Viaje, construcción que sobrevive en pie hasta nuestros días.

Hoy, el río que bajaba por el Barrio de Mazahuas ha quedado embovedado, cubierto por el concreto y la piedra; del puente que se localizaba donde hoy está la plazuela del Barrio solo queda una placa que indica dónde estaba, y los manantiales y pozos que abundaban por la zona son solo recuerdos que permanecen en la memoria de los más entrados en años. No obstante, en los callejones del Barrio de Mazahuas todavía se siente la esencia de ese Guanajuato antiguo que parece ir quedando cada vez más lejos





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barrio De Mazahuas Sierra Del Meco Barrios Virreinales Guanajuato Historía Indígenas Mazahuas Trabajo En Las Minas Defensa Contra Ataques De Los Chichimecas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conagua retira lirio acuático de la presa Ignacio Allende en GuanajuatoConagua realiza casi 400 viajes especializados para extraer 2,700 m³ de lirio acuático de la presa Ignacio Allende en Guanajuato

Read more »

Transporte de Guanajuato acumulan denuncias por fallas y mal servicio en la capitalEl Transporte de Guanajuato enfrenta un aumento de denuncias por mal servicio, rutas incompletas y unidades fuera de vida útil

Read more »

Gobierno de Guanajuato niega daño patrimonial en auditoría a Fondos GuanajuatoLa Auditoría Superior del Estado de Guanajuat afirmó que atendió los requerimientos de la ASEG y rechazó que exista daño patrimonial en el fideicomiso

Read more »

José Luis Pescador presenta su serie cómica 'Marambo', ambientada en León y GuanajuatoJosé Luis Pescador, un destacado ilustrador mexicano radicado en León, Guanajuato, ha creado la serie cómica 'Marambo', que combina ficción, humor y referencias sociales desde lo local, centrándose en Guanajuato capital.

Read more »