Pumas y América enfrentan a cada otros en la Final de Liga MX, con dos directores técnicos mexicanos, Guillermo Vázquez Jr. y Miguel Herrera, enfrentándose por la octava estrella y la continuación de una sequía de 15 años sin título de Liga MX. Además, Cruz Azul, histórico equipo, logró cambios significativos empalándose en la crisis y con un proyecto mixto y se fabrica la Final del Clausura 2026. El impacto del mexicano Carlos Hermosillo, futbolista y entrenador, en Pumas está reconocido por su carácter competitivo y eficiencia en Pumas como técnico. ¿A qué resultado se enfrentarán?

Pumas busca su octava estrella y terminar una sequía de 15 años sin título de Liga MX, desde el Clausura 2011, cuando venció a Morelia.

Será histórica porque, por primera vez desde 2013, habrá dos directores técnicos mexicanos frente a frente en una definición por el título. Por su parte, intenta romper una sequía de cinco años desde el Guard1anes 2021 y conquistar la décima liga. , entre Cruz Azul y América, con Guillermo Vázquez Jr. y Miguel Herrera en los banquillos. Hasta que Efraín Juárez y Joel Huiqui volvieron a colocar a dos entrenadores mexicanos en la última etapa del torneo.

Regresó al club donde se formó, pero ahora desde el banquillo. Exjugador, mundialista y campeón en el Clausura 2013 con América, asumió el reto del equipo terminara líder de tabla. El Pumas de Juárez comenzó a tener orden, intensidad y competitividad, y hoy está nuevamente en una Final de Liga MX. , pasó por el Celtic de Escocia y el Real Zaragoza en España y regresó a México para jugar con América.

En su etapa como futbolista, sumó minutos en el Clausura 2013 y fue parte del plantel campeón. Su impacto en Pumas ha sido que más allá de las hazañas futbolísticas, el equipo volvió a reconocerse por su carácter competitivo





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