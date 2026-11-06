Historia completa de futbolistas mexicanos en el Atlético de Madrid

Conoce la trayectoria de estrellas como Hugo Sánchez, Luis García, Jiménez y Vargas en el Atlético de Madrid, desde sus inicios hasta la actualidad.

La conexión entre el balompié mexicano y el Atlético de Madrid ha producido momentos históricos en la Primera División española. Esta relación trasciende generaciones, desde la llegada pionera de figuras legendarias hasta las incorporaciones más recientes bajo la dirección técnica de Diego Simeone. El club de la capital española se ha convertido en un destino clave para el talento nacional en el estrado europeo.

El legado histórico de Hugo Sánchez y Luis García

El vínculo institucional comenzó a consolidarse en 1981 con la llegada del histórico delantero Hugo Sánchez. Este jugador, conocido por su récord de cinco Pichichis consecutivos, marcó 54 goles oficiales durante su etapa en el Vicente Calderón. Su paso por el club incluyó la conquista de una Copa del Rey antes de su posterior traspaso al Real Madrid, estableciendo un precedente de excelencia deportiva.

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La presencia mexicana se reforzó en 1992 con la incorporación de Luis García Postigo. Este mediocampista deslumbró a la afición del Vicente Calderón al anotar 33 goles en un periodo de dos temporadas de alto rendimiento competitivo. Su contribución técnica fue fundamental para mantener la relevancia del club con jugadores de origen nacional.

La evolución del ataque mexicano en el club

La representación nacional experimentó una renovación significativa a mediados de la década de 2000. El delantero Javier Iturriaga, originario de la Ciudad de México y producto de la cantera colchonera, vistió la camiseta rojiblanca. Su formación local en el club representó un cambio de paradigma en la identificación con la institución.

En 2014, el atacante Raúl Jiménez completó el salto a Europa vistiendo la equipación del Atlético de Madrid. Su desempeño le permitió coronarse como campeón de la Supercopa de España. Esta victoria añadió un trofeo importante al palmarés colectivo durante su estadía en el equipo.

El dominio de liga con Héctor Herrera y nuevas figuras

La nómina masculina continuó su expansión con el mediocampista Héctor Herrera, quien militó en el equipo entre 2019 y 2022. Durante su estancia, logró ganar el título de LaLiga en la campaña 2020-2021. Su aportación táctica fue vital para el éxito del conjunto en la máxima categoría del fútbol español.

La última incorporación azteca al cuadro rojiblanco es el talentoso mediocampista Obed Vargas. Este internacional con la Selección Mexicana fichó procedente del Seattle Sounders. Su llegada continúa la rica tradición de representantes nacionales en el Metropolitano bajo las órdenes del director técnico Diego Simeone.

La influencia femenina en la estructura deportiva

El Atlético de Madrid Femenino también ha integrado talento azteca en sus filas con resultados notables. La delantera Charlyn Corral defendió los colores rojiblancos con efectividad tras su paso previo por el Levante. Su contribución técnica fortaleció la línea de ataque del equipo femenino.

Posteriormente, la atacante Kenti Robles levantó títulos de liga con la institución. Su desempeño en el campo demostró la capacidad de las jugadoras mexicanas para alcanzar los más altos niveles competitivos. El lazo entre México y el conjunto colchonero permanece como una alianza histórica de enorme tradición deportiva.