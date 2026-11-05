Historia de los 12 futbolistas mexicanos en la Premier League y su impacto

Análisis detallado de los doce futbolistas mexicanos que han destacado en la Premier League inglesa, desde Jared Borgetti hasta Julián Araujo.

La presencia de futbolistas mexicanos en la Premier League inglesa cuenta con una trayectoria sólida que abarca casi dos décadas, marcando hitos importantes en el fútbol global. La historia oficial se remonta al año 2005, cuando el delantero sinaloense Jared Borgetti cruzó el charco para firmar con el Bolton Wanderers, convirtiéndose en el pionero de esta oleada migratoria deportiva.

Desde aquel momento inicial, diversos talentos nacionales han vistieron la playera de diferentes clubes ingleses, ocupando posiciones de delanteros, defensores y mediocampistas en las filas de equipos de primer nivel. El conteo definitivo confirma que son exactamente 12 los jugadores mexicanos que han disputado partidos en la máxima categoría del fútbol inglés hasta la fecha actual.

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Pioneros y primeros registros históricos

Jared Borgetti abrió el camino definitivo para sus compatriotas en la Premier League durante su estancia en el Bolton entre 2005 y 2006, sentando las bases para futuros éxitos. Posteriormente, Nery Castillo llegó al Manchester City en 2007 y permaneció allí hasta 2009, aunque su paso se caracterizó por tener pocas oportunidades de juego en la liga local.

Carlos Vela representó una figura destacada al unirse al Arsenal en 2008 y posteriormente al West Bromwich Albion hasta 2011. Durante esta etapa, disputó 37 encuentros de Premier League y marcó cinco goles, consolidándose como una pieza clave ofensiva para ambos clubes. Paralelamente, Giovani dos Santos llegó a Inglaterra en 2008 para vestir la camiseta del Tottenham, institución a la que llegó tras su formación en el FC Barcelona.

A pesar de su estatus como campeón del mundo Sub-17, su desempeño en la Premier League con el Tottenham entre 2008 y 2012 estuvo limitado a 17 partidos de liga sin registrar goles en dicha competición. Este conjunto de primeros jugadores demostró que el talento mexicano podía competir, aunque con desafíos significativos.

Evolución durante la década de los 2010

La década de 2010 intensificó la participación mexicana en Inglaterra con figuras como Guillermo Franco, quien aunque nacido en Argentina, obtuvo la nacionalidad mexicana y representó a la Selección Nacional. Su etapa con el West Ham United abarcó desde 2009 hasta 2010, disputando 23 partidos de Premier League y anotando cinco goles.

Carlos Salcido, originario de Jalisco, llegó al Fulham en 2010 tras una trayectoria previa en los Países Bajos. En la Premier League sumó 23 apariciones con el Fulham durante su contrato que duró hasta 2011, sin registrar goles en el proceso. Por su parte, Pablo Barrera se unió al West Ham United londinense en 2010 y permaneció allí hasta 2011, habiendo participado previamente en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Durante su breve pero notable paso en la Premier League, Barrera disputó 14 encuentros sin conseguir anotar ninguna anotación. Sin embargo, la figura más trascendental de esta era fue Javier Hernández, quien debutó con el Manchester United en 2010 y continuó su carrera hasta 2018, firmando posteriormente con el West Ham United.

Récords de goles y participación activa

Javier Hernández se consolidó como el mexicano con más goles en la historia de la Premier League durante su extensa carrera. Marcó 37 tantos con el Manchester United y agregó otros 16 con el West Ham, alcanzando un total impresionante de 53 goles que reflejan su consistencia ofensiva en la liga inglesa.

El delantero jalisciense demostró ser una referencia constante para los clubes que vistió, dejando una huella imborrable en la estadística de anotadores mexicanos en la élite del fútbol británico. Su capacidad goleadora estableció un estándar difícil de igualar para la siguiente generación de jugadores que llegarían a Inglaterra.

La generación reciente y el duodécimo jugador

Miguel Layún hizo su aparición en Watford entre 2015 y 2016, disputando tres partidos de Premier League y anotando un gol con el club. Su paso, aunque corto, mantuvo viva la chama de la representación mexicana en una liga que cada vez exigía más rapidez táctica.

Raúl Jiménez ha redefinido la estadística mexicana al convertirse en el futbolista con más partidos y goles en la Premier League. Con un registro que incluye 233 juegos disputados y 68 anotaciones, suma un impacto total tanto en los Wolverhampton Wanderers como en el Fulham desde 2018 hasta la actualidad.

Edson Álvarez llegó al West Ham United en agosto de 2023, tras brillar con el Ajax de los Países Bajos. Como mediocampista, registra 59 partidos de Premier League y un gol con el club londinense, demostrando su importancia en el centro del campo. Finalmente, Julián Araujo cerró esta lista de doce jugadores al unirse al AFC Bournemouth en agosto de 2024.

Su fichaje lo convirtió en el duodécimo mexicano en jugar en la máxima categoría inglesa, llegando tras su paso por el FC Barcelona y el Las Palmas. Su inclusión marca un nuevo capítulo en la expansión continua del talento mexicano en las ligas europeas más competitivas.