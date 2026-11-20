El templo de Pueblo Nuevo, construido en 1776, mantiene tradiciones religiosas vivas como la Virgen de la Candelaria y su festividad patronal, preservando la identidad cultural de Irapuato.

La iglesia de Pueblo Nuevo, levantada en 1776 frente al jardín principal, permanece como un pilar religioso y cultural para los habitantes de Irapuato. Este edificio histórico, que data del siglo XVIII, ha acompañado el crecimiento de la comunidad desde sus orígenes otomíes conocidos como Mastonde, cuando Don Vasco de Quiroga impulsó la fundación de la localidad a mediados del siglo XVI. A pesar de los siglos transcurridos, el recinto sigue siendo uno de los principales espacios de reunión y devoción en el municipio, conservando su esencia original y su valor arquitectónico.

Orígenes Históricos y Declaración de 1794

La comunidad tiene sus antecedentes en el antiguo asentamiento otomí de Mastonde, donde la influencia de Don Vasco de Quiroga fue fundamental para su establecimiento inicial. La construcción del templo concluyó en 1776, consolidándose rápidamente como un punto de encuentro vital para la población local. Una fecha clave en la historia oficial de la parroquia ocurrió el 29 de enero de 1794, cuando el entonces obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel, emitió un decreto crucial para su estatus eclesiástico.

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Mediante dicho decreto de 1794, la iglesia fue declarada ayuda de parroquia de Irapuato, un estatus que marcó un cambio importante en su administración y relaciones institucionales. Con el paso del tiempo, la parroquia obtuvo su autonomía y actualmente forma parte de la estructura eclesiástica más amplia, teniendo como patrono a los neopoblanos. Este reconocimiento oficial ayudó a consolidar su posición como un espacio religioso de importancia regional, vinculando su destino con el de la ciudad cabecera.

Tradición Patronal y Celebraciones de Junio

Cada junio, las celebraciones en honor al santo patrono reúnen a familias del municipio en una festividad que combina lo religioso con lo comunitario. Estas festividades incluyen novenarios previos, la presencia de música de mariachi, el lanzamiento de pólvora y la tradicional entrega de pan bendito, un acto que representa la continuidad de las costumbres entre los habitantes. La festividad patronal de junio se ha mantenido intacta a través de las generaciones, sirviendo como un ancla de identidad para quienes residen en la zona.

El ambiente de estas celebraciones refleja la profunda fe y el arraigo cultural que la iglesia ha fomentado desde su construcción en 1776. La participación activa de la comunidad en los novenarios y las ceremonias finales demuestra que el templo no es solo un edificio histórico, sino un centro activo de la vida social y espiritual. Las tradiciones mantenidas, como la distribución de pan bendito, vinculan a los residentes actuales con sus ancestros, preservando un legado que se transmite oralmente y a través de la práctica religiosa anual.

La Devoción a la Virgen de la Candelaria

Otra de las festividades más arraigadas en Pueblo Nuevo es la dedicada a la Virgen de la Candelaria, cuya celebración en la localidad tiene registros que se remontan a 1773. Esta devoción, anterior a la finalización de la construcción del templo, evidencia la profundidad histórica de la fe en la comunidad. La celebración de la Virgen de la Candelaria se mantiene como un evento central en el calendario litúrgico, mostrando cómo las tradiciones preexistentes se integraron en la vida parroquial una vez construido el recinto.

La longevidad de esta fiesta, con más de dos siglos de historia, indica una continuidad cultural excepcional en la región. Los fieles continúan honrando a la Virgen con rituales que han perdurado desde el siglo XVIII, adaptándose ligeramente pero manteniendo su núcleo tradicional. Esta celebración, junto a la patronal de junio, forma parte de la doble identidad festiva del lugar, demostrando que la devoción mariana es un componente inseparable de la historia de Pueblo Nuevo.

Arquitectura y Estatus en el Sigt XIX

El recinto conserva elementos arquitectónicos notables, incluyendo altares laterales elaborados en cantera y detalles en hoja de oro que forman parte de su decoración religiosa original. Estos detalles artísticos, visibles incluso en la actualidad, son testimonio de la dedicación y los recursos invertidos en la construcción de 1776. La presencia de la cantera y el oro refleja la importancia que la comunidad otorgaba a la belleza y la solemnidad del espacio sagrado, creando un ambiente de reverencia que perdura.

Durante el siglo XIX, el crecimiento demográfico de la zona llevó a la construcción de otro recinto religioso conocido como el Templo Nuevo, ubicado a unas calles del centro. A pesar de la aparición de este segundo templo, la iglesia original de 1776 no perdió su preeminencia ni su relevancia para los feligreses. Continuó siendo uno de los principales espacios religiosos del municipio, manteniendo su papel central en el paisaje del centro de Pueblo Nuevo y frente al jardín principal.

A más de dos siglos de su construcción, el templo continúa frente al jardín principal como parte integral del paisaje urbano y cultural. Es un espacio ligado a celebraciones religiosas que han pasado de generación en generación, desde la fundación bajo Don Vasco de Quiroga hasta la actualidad. La iglesia sigue siendo un faro de tradición en Irapuato, recordando a cada visitante la historia rica y vibrante de Pueblo Nuevo y su legado de fe y comunidad.