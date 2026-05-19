En el marco del Día Internacional de los Museos, la historiadora de arte Paloma Málaga Shaw, integrante del Centro de Estudios, obsequió una demostración del vínculo emocional que el Prado ha construido con públicos internacionales a través de las plataformas digitales. Paloma Málaga, del Centro de Estudios del Museo del Prado, ofreció una conferencia magistral en el Centro Cultural de España en México.

En el marco del Día Internacional de los Museos , la historiadora de arte Paloma Málaga Shaw , integrante del Centro de Estudios, obsequió una demostración del vínculo emocional que el Prado ha construido con públicos internacionales a través de las plataformas digitales.

La historiadora Paloma Málaga, del Centro de Estudios del Museo del Prado, ofreció una conferencia magistral en el Centro Cultural de España en México. La historiadora del arte española Paloma Málaga Shaw llegó a la Ciudad de México acompañada de una familiaridad extraña para alguien que trabaja a miles de kilómetros de distancia.

La presencia en este país de la integrante del Centro de Estudios del Museo del Prado fue una respuesta ante la demanda de un público mexicano que es uno de los más cuantiosos en cada una de las transmisiones del exitoso programa ‘Los directos del Prado&rsquo.. Vino al país para ofrecer su conferencia ‘Las colecciones del Museo del Prado&rsquo.

, efectuada la tarde de este lunes en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), que se enmarca en la visita que profesionales de este afamado recinto realizarán en México durante mayo, con el objetivo de compartir experiencias y metodologías de trabajo desarrolladas en el que es conocido como uno de los recintos museísticos más relevantes del mundo. Fue la primera vez que charló verdaderamente en directo con el público mexicano, pero parecía un acercamiento mucho más familiar, porque la gran mayoría de los asistentes ya estaba acostumbrada al tono de su voz, a las pausas y también a sus entusiasmos.

Y es que, junto con ella, a lo largo de los años, la audiencia mexicana, desde la comodidad de su hogar, pudo hurgar en la colección del Museo del Prado, que, a decir de Málaga Shaw, quizás no es el acervo de arte más grande pero sí el que tiene la mayor cantidad de obras maestras en el mundo, lo cual no es decir poca cosa





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