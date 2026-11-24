México captura 43,900 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa hasta septiembre de 2026, consolidando récords históricos y atrayendo capitales globales.

La Secretaría de Economía de México ha confirmado que el país alcanzó un nivel récord en la captación de Inversión Extranjera Directa durante los primeros nueve meses de 2026. Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre, la nación logró atraer 43 mil 90 millones de dólares, consolidando cifras históricas que reflejan la fortaleza del entorno macroeconómico nacional.

Récord histórico de inversión extranjera en 2026

Este monto representa un incremento del 5.3 por ciento en comparación con los 40 mil 906 millones de dólares reportados para el mismo periodo de 2025. De acuerdo con el reporte oficial, esta cifra constituye el volumen más alto de inversión extranjera registrada para un periodo similar desde que existen registros oficiales. La dependencia federal atribuye este desempeño excepcional a la solidez de los fundamentos institucionales y al impacto positivo del Plan México, un esquema diseñado para mejorar la competitividad industrial del país.

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La autoridad económica señaló que estos datos posicionan a México como uno de los destinos más atractivos para el capital internacional. Además, la organización OCDE publicó en octubre de 2026 un análisis donde se ubica a la sexta economía con mayor captación de IED durante el primer semestre del año, superada únicamente por Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y Chequia. Este reconocimiento internacional valida las estrategias de atracción de capitales implementadas por el gobierno.

Reinversión de utilidades impulsa cifras récord

El componente principal de esta inversión proviene de la reinversión de utilidades, la cual concentró 34 mil 975 millones de dólares. Este monto equivale al 81.2 por ciento del total y establece un nuevo estándar histórico para este tipo de flujo financiero. La reinversión de utilidades registró un crecimiento del 26 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, lo que demuestra la confianza de las empresas extranjeras para mantener y expandir sus operaciones dentro del territorio mexicano sin retirar sus ganancias.

Por otro lado, las cuentas entre compañías sumaron 4 mil 315 millones de dólares, representando el 10 por ciento del total. Las nuevas inversiones alcanzaron los 3 mil 800 millones de dólares, con una participación del 8.8 por ciento. Dentro de estas nuevas inversiones, la industria manufacturera destacó con un crecimiento del 58.8 por ciento, al pasar de 708 millones a 1 mil 124 millones de dólares. Este salto se debió principalmente a la fabricación de equipo de transporte y a la producción de equipo de computación y componentes electrónicos.

Origen de capitales y liderazgo de Estados Unidos

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, aportando 19 mil 334 millones de dólares, lo que representa el 44.9 por ciento del total recibido. España ocupó el segundo lugar con 6 mil 208 millones de dólares, equivalente al 14.4 por ciento. Alemania se ubicó en la tercera posición con 2 mil 895 millones de dólares, que corresponden al 6.7 por ciento del volumen total.

Reino Unido contribuyó con 2 mil 586 millones de dólares, representando el 6 por ciento, mientras que Canadá aportó 2 mil 447 millones de dólares, con un 5.7 por ciento. En conjunto, estas cinco economías concentraron el 77.7 por ciento de la inversión extranjera recibida durante los primeros nueve meses. La suma de los aportes de Estados Unidos y Canadá alcanza el 50.5 por ciento, evidenciando la profunda integración de las cadenas de valor en América del Norte y la dependencia estratégica de la región norteamericana.

Distribución geográfica y sectores líderes

A nivel nacional, la Ciudad de México encabezó la recepción de IED con 19 mil 602 millones de dólares, equivalentes al 45.5 por ciento del total. Le siguieron Nuevo León con 4 mil 431 millones de dólares, representando el 10.3 por ciento. Jalisco ocupó el tercer lugar con 2 mil 707 millones de dólares, que corresponden al 6.3 por ciento del volumen total.

Baja California captó 2 mil 362 millones de dólares, con una participación del 5.5 por ciento, mientras que Puebla alcanzó los mil 753 millones de dólares, representando el 4.1 por ciento. Estas cinco entidades concentraron el 71.6 por ciento de los recursos captados en todo el país. En cuanto a la actividad económica, la industria manufacturera lideró con 19 mil 231 millones de dólares, un 44.6 por ciento del total y un crecimiento del 26.6 por ciento frente al año anterior.

Los servicios financieros y de seguros se ubicaron en segundo lugar con 10 mil 635 millones de dólares, equivalente al 24.7 por ciento y un aumento del 3.7 por ciento. El sector de transportes, correos y almacenamiento captó 3 mil 99 millones de dólares, con un 7.2 por ciento y un crecimiento del 59.3 por ciento. El avance manufacturero fue impulsado por la fabricación de equipo de computación y componentes electrónicos, con un incremento de mil 814 millones de dólares, seguido por bebidas y tabaco con mil 804 millones, la industria alimentaria con mil 309 millones y la industria química con mil 271 millones.