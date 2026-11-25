La gastroenteróloga Veroushka Ballester Vargas explica cómo los antecedentes familiares y alteraciones genéticas como Lynch elevan el riesgo de cáncer gástrico y la infección por Helicobacter pylori en un 33 por ciento de la población.

La gastroenteróloga Veroushka Ballester Vargas ha destacado que el conocimiento del historial familiar es fundamental para identificar riesgos elevados de cáncer gástrico. Esta especialista en Puerto Rico advierte sobre la importancia de reconocer síndromes hereditarios y condiciones genética s que predisponen a esta enfermedad.

Predisposición genética y sndromes hereditarios

Veroushka Ballester Vargas, con título de MD, MS, y AGAF, explica que ciertas alteraciones genéticas pueden elevar significativamente la probabilidad de desarrollar cáncer gastrointestinal. Entre las condiciones hereditarias más relevantes que aumentan esta predisposición se encuentran el síndrome de Lynch, el síndrome de Li-Fraumeni y el síndrome de Peutz-Jeghers.

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Identificar estos síndromes en el historial médico de la familia permite orientar las evaluaciones de salud de manera más precisa. La presencia de cualquiera de estas condiciones genéticas implica que los individuos pueden requerir monitoreo y pruebas de detección temprana más frecuentes que la población general.

Rol de la infección por Helicobacter pylori

Además de los factores genéticos, la presencia de la bacteria Helicobacter pylori es un agente clave en el desarrollo de esta enfermedad. La gastroenteróloga Veroushka Ballester Vargas señala que esta infección está presente en el 33 por ciento de la población de la isla, lo que representa un factor de riesgo ambiental y biológico significativo.

La combinación de predisposición genética y la infección bacteriana puede crear un escenario de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de cáncer gástrico. Por ello, es crucial integrar el análisis de ambos factores al evaluar la salud gastrointestinal de los pacientes en la región.

Comunicación con el mdico y atencin a sntomas

La especialista insiste en que los pacientes deben compartir su historial médico familiar con su médico primario de inmediato. Esta comunicación abierta permite al profesional de salud valorar los posibles factores de riesgo y determinar si se necesitan medidas de evaluación correspondientes, como pruebas genéticas o endoscopias preventivas.

Asimismo, Veroushka Ballester Vargas recomienda consultar ante síntomas persistentes y no esperar a que las manifestaciones clínicas empeoren. Buscar atención médica temprana ante cualquier señal de alerta es esencial para un diagnóstico oportuno y un tratamiento más efectivo.

Consecuencias para la salud pblica

La toma de conciencia sobre estos factores de riesgo puede transformar los protocolos de prevención en la comunidad. Al reconocer la importancia de las pruebas de detección y la comunicación familiar, se mejora la capacidad de intervención antes de que la enfermedad progrese a estadios avanzados.