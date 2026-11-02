Hogares unipersonales crecen 18.2% en CDMX y familias tradicionales bajan en 2025

La Encuesta Intercensal 2025 revela que el 18.2% de hogares en CDMX son unipersonales, mientras las familias tradicionales disminuyen por cambios estructurales y económicos.

En la Ciudad de México se ha registrado un aumento significativo en la cantidad de hogares unipersonales, al mismo tiempo que se observa una reducción en los modelos familiares tradicionales. Un fenómeno social que coincide con cambios en las dinámicas estructurales de la capital del país, según lo coinciden especialistas en la materia.

Datos del Inegi muestran aumento de hogares unipersonales

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la capital del país los hogares unipersonales, es decir, aquellos en los que solo vive una persona, aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años. La cifra pasó de representar el 15.2% en 2020 al 18.2% en 2025.

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En contraste directo con este crecimiento, los hogares de tipo familiar mostraron una tendencia a la baja durante el mismo periodo. El hogar nuclear, integrado por parejas con o sin hijos o un solo progenitor con hijos, descendió de 54.7% a 54.0%.

Mientras tanto, el hogar ampliado, que incluye a otros parientes además del núcleo principal, cayó de 26.8% a 24.3% entre 2020 y 2025. Estos datos reflejan una transformación clara en la composición de las unidades domésticas en la capital.

Cambios culturales y económicos en la Ciudad de México

Juan Carlos, un joven de 31 años que vive solo desde hace siete años, comenta que no planea tener hijos ni casarse, o al menos no pronto. Aunque para él la opción de irse a vivir solo inicialmente fue para experimentar y aprender a estar consigo mismo, con el tiempo se dio cuenta de que no necesariamente tienes que hacer tu propia familia para ser funcional.

Explica que era algo muy arraigado de parte de sus padres que, a cierta edad, se espera que uno ya deba tener hijos, casarse o tener casi la vida ya resuelta. Sin embargo, considera que pagar tu propia renta o hacerse cargo de uno mismo ya es mucho esfuerzo. A él, por ejemplo, no le dan ganas de tener hijos porque cuestiona con qué dinero y con qué estabilidad se podrían mantener.

Sobre estos cambios en el tipo de familias que hay en la Ciudad de México, Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, consideró que desde un punto de vista sociológico estos fenómenos corresponden a movimientos de la estructura social. No podemos considerar ni nuevos ni malos, sino que simplemente responden a cómo se va transformando la estructura social.

Esta estructura está siguiendo una tendencia, mínima al parecer, son cambios muy pequeños, muy ligeros, pero que sí demuestran hacia dónde se está moviendo la sociedad, indicó el académico. En entrevista, el especialista señaló que el incremento de las viviendas unipersonales en la Ciudad de México tiene que sumarse con otro dato, que es que la edad promedio de las personas, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, está aumentando.

Pirámide poblacional y tasa de fecundidad en declive

¿Esto a qué se debe? A que estamos teniendo cada vez menos niños. Lo que antes, en los años 70, los años 80, todavía en los años 90 y 2000, se consideraba una pirámide poblacional, ya no lo es, ahora parece más bien como una vasija y se va a terminar invirtiendo, explicó al detallar la situación demográfica actual.

Actualmente, la edad promedio en México es de aproximadamente 30 o 32 años, cuando antes de la pandemia la edad promedio era de 29 años. La población está envejeciendo, según señala el experto, y la tasa de fecundidad en la Ciudad de México está en 1.8. Es decir, cada pareja tiene en promedio 1.8 hijos.

Ya estamos teniendo incluso menos hijos que los necesarios para mantener la población. Esto es lo que impacta en la manera en cómo la vivienda se manifiesta en la Ciudad de México. Cada vez más viviendas unipersonales, cada vez más personas que deciden vivir solas y a esto le sumamos un tercer elemento, que cada vez menos deciden optar por el matrimonio como forma de vida, indicó.

Impacto económico en las decisiones familiares

Javier Santiago Castillo, profesor del departamento de Sociología, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, señaló que el hecho de que haya más viviendas unipersonales en la Ciudad puede deberse a factores culturales y económicos. Los jóvenes están pensando en no tener hijos; en el caso de las mujeres, puede ser que la vean como una limitación para su desarrollo en la vida personal.

Los intereses de los jóvenes se enfocan en otras cosas cuando en la cultura tradicional tener hijos es un aspecto sustantivo de la vida. Este aspecto, culturalmente está cambiando. Son varios factores los que inciden en la disminución de los matrimonios y en el incremento de jóvenes que viven solos, dijo.

Respecto al tema económico, advirtió que un salario ya no es suficiente para sostener a una familia, hacen falta al menos dos. Esto genera que ambos miembros de una pareja trabajen y se enfoquen en opciones distintas, lo que redefine las estructuras domésticas en la metrópoli.