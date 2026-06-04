Hollywood's New Wave: Young Filmmakers from YouTube

The rise of young filmmakers from YouTube has transformed the landscape of the film industry. With their unique backgrounds and skills, they have managed to break into the industry and make a significant impact. Backrooms and Obsession are just a few examples of their success.

Hollywood vive un momento extraño y fascinante, con algunos de sus golpes más acertados, Backroom y Obsession , que ya no vienen de escuelas de cine o apellidos heredados.

Ahora lo interesante surge de jóvenes talentos que empezaron en canales caseros en YouTube y que aprendieron a hacer efectos visuales en videos tutoriales tipo DIY. cambiaron por completo el panorama de la industria de cine este año porque ya no hablamos solo de promesas digitales, también de boletos vendidos. Sus directores llegaron con audiencias formadas en línea y nos demostraron que el terror puede nacer en una pantalla pequeña y luego llenar salas.

Backrooms logró con 81.4 millones de dólares en Estados Unidos y 118 millones a nivel mundial, el mayor debut en la historia de A24. La película del director también consiguió el mejor estreno registrado para una película original de terror. Cruzó los 100 millones de dólares en Estados Unidos en seis días y superó a, que tenía el récord doméstico de A24 con 96 millones.

Kane Parsons, de 20 años, se convirtió en el cineasta más joven en colocar una película en el número uno de la taquilla. Obsession, por su parte, ya alcanzó 148 millones de dólares globales, con 104.7 millones en Estados Unidos y Canadá. La película de Curry Barker costó menos de un millón de dólares y ya es uno de los casos de terror más rentables de los últimos años.

Su desempeño también sorprendió porque creció en su tercer fin de semana local, en lugar de caer, una completa singularidad en la industria.

‘Backrooms’ establece nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y ya es la película más exitosa en la historia de A24 Con estos nuevos hitos de Hollywood, presentamos la siguiente lista de cineastas famosos, empezando por Parsons y Barker, que lograron brillar en YouTube y luego llegar hasta las salas de cine. (Found Footage) en 2022 bajo el canal Kane Pixels, después de aprender efectos visuales de manera autodidacta, con herramientas como Blender y recursos encontrados en internet.

Su serie amplió la mitología de los espacios liminales y A24 vio ahí un universo listo para cine





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