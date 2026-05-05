Hombre herido en ataque armado al interior de casino en León; autoridades investigan

Un hombre resultó lesionado por un disparo de arma de fuego en el casino YAK de León. Dos personas fueron detenidas en relación con el incidente. Las autoridades investigan los hechos mientras se reportan otros sucesos violentos en la región.

León , Gto. - Durante la tarde de este martes, un hombre resultó herido de bala al interior del casino YAK, ubicado en la colonia Valle del Campestre.

El incidente ocurrió minutos antes de las dos de la tarde, cuando el personal del establecimiento, situado en la avenida Paseo del Moral, esquina con el bulevar Juan Alonso de Torres, escuchó un fuerte estruendo y observó a una persona correr hacia el baño. De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso a las autoridades correspondientes. Según los primeros reportes, el herido fue atendido por paramédicos de bomberos y trasladado a un hospital en condición estable.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, aunque se investiga la posible participación de dos personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. Este suceso se suma a una serie de incidentes violentos registrados en la zona, generando preocupación en la comunidad local. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En otro orden de ideas, se reportó un accidente vial en la carretera Irapuato-León, donde una camioneta cargada de frutas y verduras se impactó contra un muro de contención. Afortunadamente, no se registraron heridos graves, aunque el tránsito se vio afectado temporalmente.

Por otro lado, en Irapuato, se logró la detención de una banda de peruanos dedicados al robo de cuentahabientes, lo que representa un avance en la lucha contra la delincuencia organizada en la región. Estos eventos reflejan la compleja situación de seguridad que enfrenta la entidad, donde las autoridades trabajan en coordinación para garantizar la protección de la ciudadanía





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