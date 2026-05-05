Hombre herido por disparo en casino YAK de León; dos detenidos por el ataque

Un hombre resultó lesionado por un disparo al interior del casino YAK en León, Guanajuato. Dos personas fueron detenidas por su probable participación en el ataque. Además, se reportan otros incidentes en la región, incluyendo un accidente vial y la detención de una banda de robo bancario.

León , Gto. - La tarde de este martes, un hombre resultó lesionado por un disparo de arma de fuego al interior del casino YAK, ubicado en la colonia Valle del Campestre.

El incidente ocurrió minutos antes de las dos de la tarde, cuando el personal del establecimiento, situado en la avenida Paseo del Moral, esquina con el bulevar Juan Alonso de Torres, escuchó un fuerte estruendo y observó a una persona correr hacia el baño. De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y se alertó a las autoridades.

Personal del casino reportó que una persona estaba herida, por lo que rápidamente llegaron elementos de la Policía Municipal para asegurar la escena y solicitar la presencia de una ambulancia. Los paramédicos de bomberos atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital en condición estable. Según fuentes extraoficiales, dos personas fueron detenidas por su probable participación en los hechos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, en otro incidente vial, una camioneta cargada con frutas y verduras se estrelló contra un muro de contención en la carretera Irapuato-León. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves.

Además, en Irapuato, se desarticuló una banda de peruanos dedicada al robo de cuentas bancarias, y en la colonia 8 de Junio, los tripulantes de un automóvil lograron salvarse de milagro tras una volcadura





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