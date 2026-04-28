Hombre muere en accidente de bicicleta en Río Blanco; investigan si sufrió infarto

Un hombre falleció tras perder el control de su bicicleta en la colonia Cuauhtémoc de Río Blanco. Las autoridades investigan si sufrió un infarto antes del accidente. Además, en Xalapa, delincuentes robaron material de construcción usando un taxi.

En un trágico suceso ocurrido la noche del lunes en la colonia Cuauhtémoc del municipio de Río Blanco , un hombre perdió la vida tras sufrir un aparente accidente mientras montaba su bicicleta.

Según testigos, el individuo circulaba por las calles Venustiano Carranza y Primero de Mayo, cerca de las vías del ferrocarril, cuando repentinamente perdió el control de su vehículo y se golpeó violentamente contra la banqueta. Los vecinos, al percatarse de la gravedad de la situación, solicitaron de inmediato la intervención de las brigadas de emergencia.

Al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil encontraron al hombre inconsciente, vestido con pantalón de mezclilla, tenis tipo bota y una playera gris de manga corta. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por reanimarlo, el afectado falleció en el lugar. Las autoridades ministeriales fueron notificadas para iniciar las investigaciones correspondientes.

Se espera que la necropsia determine si el fallecido sufrió un infarto antes del accidente, así como su identidad para que sus familiares puedan reclamar el cuerpo. Mientras tanto, la comunidad se encuentra consternada por este lamentable suceso, que ha generado dudas sobre las circunstancias exactas que llevaron a la muerte del hombre. La investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles del caso.

Por otro lado, en otro incidente reportado en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, un grupo de delincuentes aprovechó un taxi para robar material de construcción de una casa en 'obra gris'. Los ladrones actuaron con rapidez y precisión, llevándose diversos materiales sin ser detectados hasta que fue demasiado tarde. Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar a los responsables y recuperar el material sustraído.

Este tipo de delitos ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes exigen mayores medidas de seguridad para prevenir futuros robos





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