Hombre se prende fuego en la Glorieta de Insurgentes y es rescatado por la SSC

Un hombre se prendió fuego tras cruzar la barda de la Glorieta de Insurgentes, en Cuauhtémoc. Policías de la SSC apagaron las llamas y el ERUM lo trasladó a un hospital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un hombre que se prendió fuego e intentó arrojarse desde lo alto de la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El hecho ocurrió cuando los policías adscritos a la Unidad de Graffiti fueron alertados sobre una persona que había cruzado la barda de seguridad de la Glorieta de los Insurgentes, en la salida hacia la calle Oaxaca, en la colonia Roma Norte.

Los uniformados acudieron de inmediato al lugar y al llegar iniciaron un diálogo con el hombre para evitar que atentara contra su vida. Durante la intervención, los policías se acercaron para brindarle apoyo, momento en el que la persona se prendió fuego.

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Intervención policial en la Glorieta de Insurgentes

Ante esta situación, los oficiales intervinieron de inmediato para apagar las llamas y ponerlo a salvo. Los elementos de la SSC actuaron con rapidez para controlar el fuego y evitar que el hombre sufriera mayores lesiones.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

El hombre presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo, según informaron las autoridades. La gravedad de las lesiones requirió su traslado inmediato a un centro hospitalario para recibir tratamiento.

Investigación de la Fiscalía por los hechos

De los hechos se informó al agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y realizará las diligencias que el caso amerite. Las autoridades capitalinas continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido en la Glorieta de Insurgentes.

La Glorieta de Insurgentes es un punto concurrido de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubica una de las estaciones del sistema de transporte colectivo. La zona cuenta con presencia policial permanente como parte de las acciones de vigilancia en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene operativos en distintos puntos de la capital para atender emergencias y brindar apoyo a la población. En este caso, la intervención de los policías de la Unidad de Graffiti permitió evitar que el hombre cayera desde lo alto de la estructura.

Atención a personas en crisis en la vía pública

Las autoridades capitalinas han reiterado la importancia de atender oportunamente los casos de personas en crisis emocional en espacios públicos. La intervención de los cuerpos de emergencia y de rescate resulta fundamental para salvaguardar la integridad de las personas.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) es la corporación encargada de brindar atención prehospitalaria en la Ciudad de México y de trasladar a los pacientes a hospitales para su valoración médica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de integrar la carpeta de investigación por estos hechos y de determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente en la Glorieta de Insurgentes.