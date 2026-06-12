Homenaje a Miles Davis y John Coltrane a 100 años de su nacimiento

El trompetista D'Etienne y su Big Band ofrecerán un concierto gratuito en el Cenart con arreglos originales para celebrar a dos leyendas del jazz.

En el marco del centenario del nacimiento de dos gigantes del jazz, Miles Davis y John Coltrane , surgió un homenaje musical que promete ser inolvidable.

El trompetista, pianista, compositor y arreglista D'Etienne, quien nació en Alemania pero está nacionalizado como estadounidense, encabezará un concierto titulado "Miles y Coltrane a 100 años". En entrevista, D'Etienne confesó que durante varios años había albergado el deseo de rendir tributo a Miles Davis, pero siempre con su Big Band.

La oportunidad se presentó cuando propuso a los coordinadores del evento -el Sindicato Único de Trabajadores de la Música de la Ciudad de México y EJE Ejecutantes, Sociedad de Gestión Colectiva- la idea de fusionar la música de Davis con la de Coltrane. La propuesta fue aceptada y dio inicio a un minucioso proceso de preparación.

Para lograr un concierto de calidad excepcional, D'Etienne se sumergió en una búsqueda exhaustiva de las big bands que habían grabado homenajes a Miles Davis. Escuchó a los mejores para inspirarse y crear arreglos que realmente lucieran.

"A veces, los arreglos que se venden en internet están hechos para nivel preparatoria. Son arreglos sencillos, que no tienen mucha dificultad, pero tampoco lucen mucho", explicó. Esta frustración lo motivó a escribir sus propios arreglos, un trabajo que le tomó un mes de investigación y composición. De los ocho arreglos que escribió, seleccionó cinco para cubrir los 70 minutos del concierto.

El repertorio incluye obras emblemáticas como "So What", "All Blues", "Summertime", "Solar", "Moment's Notice", "Impressions" y "Lazy Bird". El proceso de ensayo fue igualmente riguroso. D'Etienne ensayó con su big band, formada en la Ciudad de México en septiembre de 2004, durante dos meses. Cada lunes, realizaron aproximadamente ocho ensayos de dos horas cada uno, sumando 16 horas de preparación para un concierto de una hora.

"Ese es el nivel de dificultad", afirmó el músico, quien también es pianista y arreglista. Nacido en 1963, D'Etienne reconoce que ya se ha dicho todo sobre Miles Davis y John Coltrane, pero su objetivo no es innovar, sino mantener vivo su legado.

"Es sencillamente tratar de mantener vivo su legado. Yo creo que ese es el propósito del concierto: que la gente que nunca ha oído el nombre de ellos se entere un poco del jazz. Ojalá que al público le dé gusto descubrir la música de Miles y Coltrane", señaló.

El concierto "Miles y Coltrane a 100 años" se llevará a cabo el sábado 13 de junio a las 19:00 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart). La entrada será libre, permitiendo que el público en general pueda disfrutar de esta experiencia musical única. Con este homenaje, D'Etienne y su Big Band no solo celebran a dos íconos del jazz, sino que también contribuyen a difundir su legado entre nuevas generaciones de oyentes.

La combinación de la energía del jazz fusión de Miles Davis con la complejidad armónica de John Coltrane promete una velada llena de improvisación y maestría musical. Sin duda, será un evento que quedará grabado en la memoria de los asistentes.

Además, cabe destacar que D'Etienne ha dedicado su carrera a la difusión del jazz en México, formando parte activa de la escena musical local. Su big band, integrada por músicos talentosos, ha participado en múltiples festivales y conciertos, ganándose el respeto de la crítica y el público. Este homenaje a Miles Davis y John Coltrane representa una oportunidad más para demostrar el alto nivel artístico de la agrupación.

La selección de temas no fue casual; cada pieza fue elegida por su relevancia en la obra de ambos artistas y por la posibilidad de explorar diferentes texturas y ritmos. Así, "So What" evoca la era modal de Miles, mientras que "Impressions" refleja la espiritualidad de Coltrane. La big band, con su sonido potente y versátil, sabrá capturar la esencia de cada composición





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