Productor ganadero Sabino Saure Sánchez falleció tras ser tiroteado en Sayula de Alemán el 25 de noviembre. Autoridades investigan móvil del crimen en Veracruz.

El productor ganadero Sabino Saure Sánchez, de 29 años, falleció en la tarde del miércoles 25 de noviembre tras ser interceptado y atacado con armas de fuego en la carretera federal 185 Transístmica. El incidente ocurrió a la altura de la localidad de Aguilera, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán en el estado de Veracruz.

Detalles del ataque armado y traslado médico

Sabino Saure Sánchez residía en la comunidad de Achotal, dentro del municipio de San Juan Evangelista. Según los reportes policiales, el joven era familiar del actual síndico municipal de dicha demarcación administrativa. Tras recibir los impactos de bala, fue auxiliado inmediatamente por su padre, Francisco Saure Pavón. El padre lo trasladó de urgencia a bordo de una camioneta Ford color gris hacia el Hospital General Miguel Alemán González, ubicado en la zona de Oluta-Acayucan.

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El paciente ingresó al área de urgencias del centro médico, donde el personal sanitario desplegó todos los esfuerzos técnicos para estabilizar su estado de salud. Sin embargo, las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego resultaron demasiado graves. Horas después del incidente, la clínica confirmó oficialmente el fallecimiento de Sabino Saure Sánchez a causa de la gravedad de sus lesiones.

Líneas de investigación sobre el móvil del crimen

Las autoridades policiales han iniciado las primeras indagaciones, aunque hasta el momento se desconoce el móvil exacto del homicidio. Entre las hipótesis que trascienden en las primeras horas de investigación, se considera que el ataque podría derivar de un presunto intento de asalto. Se señala que la víctima regresaba de la ciudad de Acayucan, lugar donde había realizado movimientos bancarios previos al viaje de regreso.

No obstante, los elementos de seguridad pública no descartan la posibilidad de que se trate de una agresión directa con otro tipo de motivación. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha desplegado recursos para esclarecer los hechos. Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía Ministerial acudieron tanto a la escena de los hechos como al nosocomio para iniciar las diligencias correspondientes.

Responsabilidades institucionales y avances procesales

El objetivo inmediato de la Fiscalía General del Estado es abrir la carpeta de investigación oficial y dar con el paradero de los responsables directos. Los peritos trabajan para recolectar evidencia física y testimonial que permita reconstruir la cronología del ataque. La familia de la víctima espera que las investigaciones arrojen luz sobre los sucesos y se haga justicia.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad de San Juan Evangelista y los municipios vecinos. La seguridad en la carretera federal 185 Transístmica sigue siendo un tema de vital importancia para los habitantes de la región. Las autoridades mantienen la línea de investigación abierta mientras se recopilan más datos sobre el móvil del crimen.