Homicidio en Arteaga: Fallece Alán N. tras ataque con arma blanca presuntamente por su esposa

La Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía de Coahuila investigan el fallecimiento de Alán N. en el Hospital General de Saltillo por agresión con arma blanca en el ejido Huachichil.

El hombre de 29 años conocido como Alán N. perdió la vida en el área de urgencias del Hospital General de Saltillo tras ser atacado con un arma blanca. Las autoridades señalan que el agresor fue presuntamente su esposa, en un incidente ocurrido en el municipio de Arteaga, Coahuila. Este reporto motivó la inmediata intervención de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Detalle médico de la agresión fatal

Alán N. permaneció internado durante unos minutos en la cama número 10 del área de urgencias debido a la gravedad extrema de sus lesiones. El diagnóstico médico oficial identificó una herida penetrante toracoabdominal que causó un desgarro o lesión de aproximadamente dos centímetros en el pericardio. Esta herida crítica en la zona cardíaca fue la causa directa de su fallecimiento una vez que fue trasladado al nosocomio tras recibir los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

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Respuesta de autoridades y agentes de la FGE

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al Hospital General de Saltillo para tomar conocimiento de los hechos y dar fe del cuerpo de la víctima. Por su parte, el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se desplazó hacia el ejido Huachichil para procesar la escena del crimen, recabar indicios físicos y aportar elementos concretos a la carpeta de investigación que se está instrumentando.

Cronología y logística del incidente

La agresión tuvo lugar en el ejido Huachichil, ubicado junto a la carretera federal 57 en el municipio de Arteaga. Alrededor de las 18:30 horas, una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de dicha localidad acudió al sitio para brindar asistencia inmediata a la víctima. Posteriormente, el paciente fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde el personal médico intentó revertir el cuadro clínico sin éxito, confirmando finalmente su deceso.

Investigación oficial y paradero de la responsable

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado permanecen a la espera de la llegada de los familiares de la víctima, Alán N., con el propósito de obtener información detallada sobre las circunstancias que rodearon la agresión. En este momento, no se ha informado oficialmente si existe alguna persona detenida por estos hechos, por lo que se busca determinar tanto la identidad precisa como el paradero actual de la presunta responsable del ataque con arma blanca.