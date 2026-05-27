Homicidio en Salvatierra: hombre es asesinado a balazos en la calle Providencia

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves en Salvatierra, Guanajuato. La víctima caminaba por la calle Providencia cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron. Pese a la llegada de paramédicos, el hombre ya no presentaba signos vitales. Las autoridades investigan el crimen sin que haya detenidos.

La noche del jueves se registró un violento ataque armado en el municipio de Salvatierra , Guanajuato, que dejó como saldo a un hombre sin vida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:50 de la noche sobre la calle Providencia, a escasos metros del acceso al fraccionamiento Providencia. Habitantes del sector reportaron al sistema de emergencias una serie de detonaciones de arma de fuego que alarmaron a vecinos del lugar, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes y localizaron a un hombre tirado sobre la vía pública con múltiples heridas provocadas por impactos de bala. De inmediato, los oficiales procedieron a delimitar el área y restringir el paso vehicular y peatonal para preservar posibles evidencias.

Poco después acudieron paramédicos de Protección Civil para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el masculino ya había fallecido a consecuencia de las lesiones, por lo que el cuerpo quedó tendido en plena calle mientras las autoridades continuaban con las diligencias iniciales. Información preliminar señala que la víctima caminaba por el acceso al fraccionamiento cuando fue interceptada por sujetos armados que presuntamente viajaban en un vehículo de características desconocidas.

Los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades. El hecho generó temor entre habitantes de la zona, quienes permanecieron atentos al despliegue de unidades policiacas durante varias horas. La calle Providencia permaneció cerrada mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado recabaron indicios balísticos y realizaban el procesamiento de la escena.

Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente y tampoco se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio. El personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la capital del estado, donde se le practicará la necropsia de ley como parte de las investigaciones encaminadas al esclarecimiento del crimen.

Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el móvil del ataque y la identidad del occiso. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la creciente ola de violencia en la región y pidieron mayor vigilancia para evitar que hechos como este se repitan





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