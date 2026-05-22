Homogenic error causes 87% of Saltillo's flood risks, leading to urgent planning for growth urban

The news article discusses the statistics and causes of flood risks in Saltillo, Mexico, highlighting the importance of urgently planning for growth and urban development in light of human errors and unsustainable practices.

Los errores humanos y la ausencia de control en el crecimiento urbano, así como las intervenciones artificiales en los cuerpos de agua, son los principales motivos por los que Saltillo enfrenta una elevada cantidad de riesgos de inundaciones.

Según un diagnóstico de arroyos realizado anteriormente por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), las invasiones y alteraciones artificiales de los cauces generan la mayoría de los puntos críticos de riesgo. La acumulación de residuos sólidos urbanos y las interacciones humanas, como la desviación de cauces y la construcción de asentamientos sobre ellos, también juegan un papel importante en las inundaciones. Según los cálculos, el 87% de los riesgos de inundaciones en Saltillo puede atribuirse a estos factores





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