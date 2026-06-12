Hong Myung-bo destaca el impacto del ambiente del estadio en el debut de Corea del Sur

El estratega de Corea del Sur, Hong Myung-bo, destacó el impacto que tiene el ambiente del estadio y el respaldo masivo de la afición local en el desarrollo de los partidos.

El estratega de Corea del Sur, Hong Myung-bo, destacó el impacto que tiene el ambiente del estadio y el respaldo masivo de la afición local en el desarrollo de los partidos.

El estratega explicó que antes del debut de su equipo analizó el entorno del torneo y el papel que juega la afición mexicana, la cual consideró un factor capaz de influir directamente en la presión que sienten los rivales. Hong Myung-bo también resaltó el valor simbólico del triunfo para Corea del Sur, al tratarse de un inicio positivo en la competencia después de varios años sin conseguir una victoria en su primer partido de fase de grupos.

El entrenador también destacó la importancia de mantener la concentración en un escenario exigente, subrayando que el triunfo no solo se explicó desde lo futbolístico, sino también desde la capacidad del equipo para mantener la calma en un ambiente hostil. En cuanto al partido de hoy, el debut, el primer juego en la Copa, Hong Myung-bo expresó su satisfacción con la victoria, a la que atribuyó el mérito de sus jugadores.

'Estoy más que satisfecho, es una victoria mérito de nuestros jugadores que lo han dado todo', concluyó el estratega. La victoria de Corea del Sur en su debut en la Copa Mundial es un hito importante para el equipo y un paso hacia adelante en su búsqueda de la victoria en la competencia





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