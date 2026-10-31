HONOR 600 Pro llega a México con cámara de 200 megapixeles y HONOR IA

El HONOR 600 Pro combina una cámara de 200 megapixeles, Snapdragon 8 Elite y herramientas HONOR IA para generar video. Conoce sus especificaciones y disponibilidad en México.

El HONOR 600 Pro, un celular Android con sistema de triple cámara encabezado por un sensor principal de 200 megapixeles, se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento premium con disponibilidad en México. El dispositivo integra un procesador Snapdragon 8 Elite fabricado en 3 nanómetros, acompañado de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una combinación pensada para ejecutar con soltura aplicaciones y juegos exigentes. La apuesta de la marca por la inteligencia artificial aplicada al video busca diferenciarse en un mercado donde la potencia ya es un estándar.

Cámara de 200 megapixeles y fotografía profesional

El sistema fotográfico del HONOR 600 Pro está compuesto por tres sensores. El principal alcanza los 200 megapixeles, mientras que el ultra gran angular ofrece 12 megapixeles y el telefoto suma 50 megapixeles. Esta configuración está diseñada para capturar imágenes con calidad casi profesional en modo retrato, paisajes y prácticamente cualquier escenario.

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La combinación de los tres lentes permite ampliar las posibilidades creativas sin depender de accesorios externos. El telefoto de 50 megapixeles aporta versatilidad para primeros planos y detalles, mientras que el ultra gran angular facilita encuadres amplios en paisajes o interiores. El sensor principal de 200 megapixeles concentra la mayor capacidad de resolución para quienes buscan nitidez y detalle en cada toma.

Snapdragon 8 Elite y herramientas HONOR IA

El rendimiento del HONOR 600 Pro descansa en el Snapdragon 8 Elite, un procesador fabricado en 3 nanómetros que se complementa con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Este conjunto permite mover con fluidez tareas cotidianas y aplicaciones de alta demanda, incluidos los juegos más exigentes del mercado actual.

La potencia del chip se aprovecha mediante las herramientas de HONOR IA, que permiten generar y editar video a partir de fotografías utilizando comandos. En un segmento donde casi todos los celulares cumplen en materia de potencia, la generación de video mediante inteligencia artificial se presenta como un verdadero diferenciador para el dispositivo de la marca.

La compañía ha integrado funciones avanzadas de inteligencia artificial enfocadas en video y ha construido un equipo orientado a potenciar estas capacidades creativas, más allá de otras series de la marca. Estas herramientas buscan simplificar procesos que tradicionalmente requerían software especializado y equipo adicional.

Pantalla AMOLED, batería y carga rápida

El panel del HONOR 600 Pro es un AMOLED de 6.57 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Su brillo pico de 8,000 nits lo posiciona como una de las pantallas con mejor visibilidad y legibilidad bajo el sol del mercado, una característica relevante para el uso en exteriores.

En materia de energía, el dispositivo admite carga rápida por cable de 80W y carga inalámbrica de 50W, además de carga reversible por cable de 27W para alimentar otros dispositivos. Estas capacidades buscan reducir los tiempos de espera y ampliar las opciones de uso diario.

El HONOR 600 Pro cuenta con excelente disponibilidad en México y se puede encontrar a través de los canales habituales de venta de la marca. Con esta propuesta, HONOR busca consolidar su presencia en el mercado mexicano de celulares premium, donde la cámara de 200 megapixeles y las funciones de HONOR IA se colocan como sus principales argumentos frente a la competencia.