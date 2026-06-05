Horóscopo de la luna creciente 5‑7 de junio: advertencias, limpiezas y números de la suerte

Mhoni Vidente, en exclusiva para El Heraldo de México, revela cómo la fase de luna creciente impactará a cada signo entre el 5 y el 7 de junio, indicando limpiezas emocionales, posibles infidelidades, colores favorables y números de la suerte para atraer abundancia.

El fin de semana llega cargado de energía lunar y, según la reconocida astróloga Mhoni Vidente , la fase de luna creciente traerá una profunda purificación tanto a nivel físico como emocional para todos los signos del zodiaco.

En su columna exclusiva para El Heraldo de México, Mhoni advierte sobre la presencia de relaciones tóxicas y posibles infidelidades, pero también señala la oportunidad de renovar la vitalidad y atraer abundancia si se siguen sus recomendaciones. A partir del viernes 5 de junio y hasta el domingo 7, cada signo deberá prestar atención a los impulsos que la luna despierta en su interior, a los colores que favorecen su bienestar y a los números de la suerte que pueden facilitarles la prosperidad.

Aries comenzará el fin de semana con una fase de limpieza intensiva. La luna creciente le empuja a eliminar todo aquello que ya no sirve: amores fallidos, amistades envenenadas y cualquier energía negativa que se haya acumulado en su cuerpo.

Sin embargo, el fuego que arde en su interior puede volverse incontrolable, provocando arrebatos de ira y frustración. Mhoni sugiere que el ariano busque el equilibrio emocional mediante la meditación y el uso de los colores azul y blanco, que favorecerán la claridad mental y la atracción de oportunidades financieras.

Además, se le indica que preste atención a los números 01 y 29, que podrían manifestarse en oportunidades de trabajo extra o en la llegada de una persona de tierra que aportará estabilidad a su vida amorosa. Para Tauro, la luna creciente actúa como un catalizador de buena suerte. Es un momento propicio para cerrar negocios, iniciar proyectos y fortalecer la seguridad en el ámbito laboral.

Mhoni recomienda a los nacidos bajo este signo cuidar su salud física: cortarse el cabello, usar jabones neutros y mantenerse bien hidratados para despejar el cuerpo y el espíritu. Los colores naranja y blanco potenciarán su abundancia, mientras que los números 05 y 14 se perfilan como claves para recibir ingresos inesperados, como la venta de un automóvil o una cena romántica con un nuevo amor. El fin de semana promete ser festivo y lleno de oportunidades para socializar.

Géminis vivirá una transformación profunda relacionada con el corazón. La fase lunar, combinada con su cumpleaños, le incita a sanar heridas emocionales, perdonar y trazar un nuevo camino hacia la felicidad. Mhoni aconseja reorganizar el espacio personal, mover la cama y limpiar a fondo la habitación para atraer buenas energías. Se alerta a la tendencia a buscar relaciones puramente sexuales, recordándole la importancia de la estabilidad afectiva.

Los colores azul y naranja favorecerán su crecimiento económico, mientras que los números 11 y 40 podrían traducirse en premios de lotería o ingresos extra por la venta de una propiedad. Además, se le advierte sobre una posible infección estomacal si descuida su alimentación. En general, la luna creciente empuja a cada signo a una etapa de desintoxicación y auto‑cuidado.

Los colores recomendados (azul, blanco, naranja y negro) y los números de la suerte actúan como guías para canalizar la energía lunar hacia la prosperidad y el bienestar. Los lectores que sigan estas indicaciones encontrarán un fin de semana más equilibrado, con menos conflictos emocionales y mayores posibilidades de éxito en el ámbito material y sentimental





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