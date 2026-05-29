Horóscopos de Mizada Mohamed para hoy, viernes 29 de mayo

La astróloga Mizada Mohamed compartió en el programa 'Hoy' los horóscopos de los 12 signos del Zodiaco para el viernes 29 de mayo. Según ella, este día habrá cambios vitales para los signos debido a la influencia de la luna.

La astróloga Mizada Mohamed compartió en el programa 'Hoy' los horóscopos de los 12 signos del Zodiaco para el viernes 29 de mayo. Según ella, este día habrá cambios vitales para los signos debido a la influencia de la luna.

Este domingo 31 habrá luna llena, una segunda luna llena del mes, conocida como luna azul. En la astrología, el plenilunio tiene un impacto directo en los signos, lo que significa que estos deben recargar sus energías y revitalizarse, especialmente porque está por empezar el sexto mes del año. Mizada Mohamed también compartió un mensaje para los signos del Zodiaco: 'Aleja a los negativos'.

Para lograr esto, compartió una receta práctica de hacer una bolsita de protección contra las malas vibras. Se debe colocar en una bolsita roja un ajo macho, clavo de olor, pimienta entera y canela. La bolsita se puede colocar en algún lugar del hogar, el trabajo o el negocio, y también se puede llevar en la bolsa para cuidarse de las malas vibras.

La astróloga anticipó que estos días habrá cambios vitales para los signos, sobre todo por la influencia de la luna. Hay que recordar que este domingo 31 habrá luna llena y un dato curioso es que será la segunda del mes; por lo mismo, es llamada luna azul.

En el mundo de la astrología, el plenilunio tiene un impacto directo en los signos, así que estos tienen un llamado para recargar sus energías y revitalizarse, sobre todo porque está por empezar el sexto mes del año. Mizada Mohamed también aprovechó para compartirles un mensaje a los signos del Zodiaco: '¡Aleja a los negativos!

'. Para lograr esto, compartió una receta práctica de hacer: colocar en una bolsita roja un ajo macho, clavo de olor, pimienta entera y canela. La bolsita se puede colocar en algún lugar del hogar, el trabajo o el negocio e incluso se puede llevar en la bolsa para cuidarse de las malas vibras. Esta receta es una forma práctica de protegerse de las malas vibras y mantener una energía positiva.

La astróloga Mizada Mohamed también compartió algunos consejos para los signos del Zodiaco en este momento. Para los signos de fuego, especialmente Leo y Acuario, es importante ser más reflexivos y no tomar decisiones apresuradas. Para los signos de tierra, como Taurus y Virgo, es importante ser más flexibles y no ser tan rígidos en sus planes.

Para los signos de aire, como Libra y Géminis, es importante ser más comunicativos y no dejar que la falta de comunicación afecte sus relaciones. Para los signos de agua, como Cáncer y Escorpio, es importante ser más emocionales y no dejar que sus emociones afecten sus decisiones. La astróloga Mizada Mohamed también compartió algunas recomendaciones para los signos del Zodiaco en este momento.

Para los signos de fuego, especialmente Leo y Acuario, es importante ser más creativos y no dejar que la falta de creatividad afecte sus proyectos. Para los signos de tierra, como Taurus y Virgo, es importante ser más organizados y no dejar que la falta de organización afecte sus planes. Para los signos de aire, como Libra y Géminis, es importante ser más sociables y no dejar que la falta de sociabilidad afecte sus relaciones.

Para los signos de agua, como Cáncer y Escorpio, es importante ser más intuitivos y no dejar que la falta de intuición afecte sus decisiones. La astróloga Mizada Mohamed también compartió algunas recomendaciones para los signos del Zodiaco en este momento. Para los signos de fuego, especialmente Leo y Acuario, es importante ser más proactivos y no dejar que la falta de proactividad afecte sus proyectos.

Para los signos de tierra, como Taurus y Virgo, es importante ser más responsables y no dejar que la falta de responsabilidad afecte sus planes. Para los signos de aire, como Libra y Géminis, es importante ser más flexibles y no dejar que la falta de flexibilidad afecte sus relaciones. Para los signos de agua, como Cáncer y Escorpio, es importante ser más emocionales y no dejar que sus emociones afecten sus decisiones.

La astróloga Mizada Mohamed también compartió algunas recomendaciones para los signos del Zodiaco en este momento. Para los signos de fuego, especialmente Leo y Acuario, es importante ser más creativos y no dejar que la falta de creatividad afecte sus proyectos. Para los signos de tierra, como Taurus y Virgo, es importante ser más organizados y no dejar que la falta de organización afecte sus planes.

Para los signos de aire, como Libra y Géminis, es importante ser más sociables y no dejar que la falta de sociabilidad afecte sus relaciones. Para los signos de agua, como Cáncer y Escorpio, es importante ser más intuitivos y no dejar que la falta de intuición afecte sus decisiones. La astróloga Mizada Mohamed también compartió algunas recomendaciones para los signos del Zodiaco en este momento.

Para los signos de fuego, especialmente Leo y Acuario, es importante ser más proactivos y no dejar que la falta de proactividad afecte sus proyectos. Para los signos de tierra, como Taurus y Virgo, es importante ser más responsables y no dejar que la falta de responsabilidad afecte sus planes. Para los signos de aire, como Libra y Géminis, es importante ser más flexibles y no dejar que la falta de flexibilidad afecte sus relaciones.

Para los signos de agua, como Cáncer y Escorpio, es importante ser más emocionales y no dejar que sus emociones afecten sus decisiones





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