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Horario y líneas del Metro CDMX este 2 de noviembre por Día de Muertos

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Horario y líneas del Metro CDMX este 2 de noviembre por Día de Muertos
Metro CDMX · Día De Muertos · STC

Conoce el horario completo y las líneas con mayor afluencia del Metro CDMX para el 2 de noviembre. Guía oficial para viajar seguro en Día de Muertos.

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) mantiene su horario de operación habitual este 2 de noviembre. La jornada marca el Día de Muertos, fecha en la que millones de habitantes se desplazan para visitar panteones y celebrar esta tradición cultural.

Operación estándar del Metro CDMX

El STC Metro confirma que el servicio inicia a las 5:00 horas y concluirá a las 24:00 horas. Esta rutina se aplica porque el Día de Muertos no es considerado un día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo. Por ello, la infraestructura pública continúa operando con normalidad para atender la demanda ciudadana.

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Impacto en escuelas y actividades laborales

Existe una distinción normativa importante entre el ámbito laboral y el educativo en esta fecha. Aunque las empresas y oficinas deben trabajar con normalidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de educación básica. Este calendario oficial permite que las familias prioricen las visitas a los sitios de recuerdo.

Líneas con circulación constante y baja afluencia

Algunas rutas específicas registran una circulación constante de trenes sin complicaciones significativas. La Línea 4, que cubre el tramo entre Martín Carrera y Santa Anita, mantiene un flujo estable. De manera similar, la Línea 7, con recorrido desde El Rosario hasta Barranca del Muerto, opera con afluencia baja a moderada, facilitando el transporte en estas direcciones.

Rutas con incremento de afluencia y mayores tiempos de espera

Otras líneas experimentan un aumento notable en el número de usuarios, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Las rutas afectadas incluyen la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad; la Línea 8, de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917; y la Línea 12, de Mixcoac a Tláhuac.

Además de estas rutas, los usuarios del Metro CDMX deben prestar atención a la Línea A, que conecta Pantitlán con La Paz, y la Línea B, que une Buenavista con Ciudad Azteca. Se recomienda a los viajeros planificar sus trayectos con antelación para evitar retrasos durante la jornada de celebración.

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Metro CDMX Día De Muertos STC Ciudad De México Línea 3 Línea 4 Línea 7

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