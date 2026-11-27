Conoce la grilla completa y los horarios exactos de los cinco partidos de la Liga Mexicana del Pacífico programados para el viernes 27 de noviembre.

La temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana del Pacífico continúa su desarrollo con una jornada crucial programada para este viernes 27 de noviembre. Después de completar la primera vuelta del calendario, la afición espera con atención los duelos que definirán posiciones en el standings. El viernes 27 de noviembre marca un punto de inflexión en la competencia, ya que la liga presenta un total de cinco compromisos que se disputarán durante las horas nocturnas. Estos encuentros prometemuestran la intensidad característica del béisbol profesional en México.

Grilla de juegos del viernes 27 de noviembre

La agenda oficial establece cinco encuentros específicos para este día. Los aficionados pueden consultar los horarios exactos para no perderse ninguna jugada. Los juegos comienzan a las 20:30 horas en cuatro de los cinco estadios. Los cinco partidos son: Mayos de Navojoa vs Jaguares de Nayarit, Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave, Yaquis de Ciudad Obregón vs Cañeros de Los Mochis, y Águilas de Mexicali vs Naranjeros de Hermosillo. Cada uno de estos duelos transmite en vivo por YouTube LMP.

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Existe una excepción notable en la programación horaria de este viernes. El enfrentamiento entre Venados de Mazatlán y Charros de Jalisco está programado para comenzar a las 19:30 horas. Este horario más temprano permite que los espectadores de Mazatlán disfruten del juego con mayor anticipación. Todos los demás compromisos, incluyendo el clásico de Sinaloa y el duelo de Sonora, respetan la franja de las 20:30 horas. Esta distribución horaria maximiza la cobertura televisiva en todo el territorio nacional.

Dominio reciente de los Charros de Jalisco

En el contexto histórico de la competencia, los Charros de Jalisco se posicionan como el equipo más dominante de los últimos años. Estas escuadras han logrado un hito sin precedentes al coronarse campeones en las dos campañas más recientes. Específicamente, los Charros de Jalisco ganaron los títulos de las temporadas 2024 - 2025 y 2025 - 2026. Este doblete consecutivo demuestra una superioridad técnica y táctica que ha marcado la era actual de la liga.

A pesar de que en esta temporada 2026 - 2027 las cosas no han sido las mejores para el equipo, la realidad es que los Charros de Jalisco destacan por haber sido los últimos campeones de las más recientes dos temporadas. Su rendimiento en las ediciones pasadas establece un estándar alto para el resto de los participantes. La presión sobre este plantel para mantener su estatus es enorme. Los analistas señalan que la defensa y la bateo han sido claves en su éxito.

Historial de campeones y rivales

Antes del dominio reciente de los Charros de Jalisco, el título pertenecía a otro gigante. Fueron los Naranjeros de Hermosillo quienes demostraron por qué son el equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico. Este club ostenta su título número 17 en la historia de la competición. La cifra de diecisiete campeonatos refleja una longevidad y consistencia que pocos clubes en la región han logrado alcanzar a lo largo de las décadas.

La búsqueda de nuevos líderes también incluye a otros equipos históricos. Una temporada anterior a los recientes títulos de Jalisco, fueron los Cañeros de Los Mochis quienes se alzaron con el triunfo. Este equipo mantiene una rivalidad intensa con los Venados de Mazatlán, quienes juegan precisamente uno de los partidos clave este viernes 27 de noviembre. La presencia de los Cañeros en la grilla contra los Yaquis de Ciudad Obregón añade otro nivel de complejidad a la jornada.

Impacto en la clasificación final

Los resultados de este viernes 27 de noviembre tendrán implicaciones directas en la lucha por los playoffs. Cada victoria suma puntos vitales para mejorar el porcentaje de ganadores. Los equipos en posiciones intermedias buscan asegurar sus lugares en la ronda final. La intensidad de los duelos refleja la urgencia de cada directiva por lograr el mejor desempeño posible.

La transmisión en YouTube LMP asegura que ningún aficionado se quede sin cobertura. Los horarios establecidos facilitan la planificación familiar para disfrutar del deporte. La Liga Mexicana del Pacífico mantiene su tradición de ofrecer entretenimiento de alta calidad en el diamante. Los próximos días confirmarán si los Charros de Jalisco pueden replicar su éxito o si nuevos protagonistas emergirán en esta segunda vuelta de la temporada 2026 - 2027.