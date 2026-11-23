Conoce la hora exacta de la marcha del 25N 2026 y revisa la lista completa de partidos de la Champions League programados para el 24 y 25 de noviembre.

La marcha del 25N 2026 por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre de 2026. Este evento anual busca visibilizar la lucha contra las agresiones basadas en género y promover políticas de protección para las mujeres en todo el mundo.

Horarios Partidos Champions League

La quinta jornada de la Fase de Liga en la Champions League se disputará entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Este martes 24 y miércoles 25 de noviembre se llevarán a cabo los partidos correspondientes a dicha fecha con horarios específicos.

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Marcadores Clave de la Fase de Liga

Galatasaray se enfrenta a Aston Villa el martes 24 de noviembre a las 11:45 am. Feyenoord jugará contra Porto el martes 24 de noviembre a las 2:00 pm en un duelo determinante para ambos clubes.

Clubes Españoles en la Champions League

El Real Betis recibirá al Slovan Bratislava el martes 24 de noviembre a las 2:00 pm. RB Leipzig medirá fuerzas con Lens el mismo día a las 2:00 pm en un partido de alta intensidad.

Partidos del Miércoles 25 de noviembre

El Barcelona visita al Sabah el miércoles 25 de noviembre a las 11:45 am. El Shakhtar se enfrentará al Fenerbahçe el miércoles 25 de noviembre a las 2:00 pm.

Grande Equipos en la Champions League

El Sporting Lisboa recibirá al Manchester United el miércoles 25 de noviembre a las 2:00 pm. El Lille enfrentará al Bayern Múnich el miércoles 25 de noviembre a las 2:00 pm.

Es por eso que, llegado este punto de la campaña europea, cada punto se vuelve más valioso ya que hay conjuntos que podrían dar un paso muy importante hacia la clasificación a los octavos de final, mientras que otros buscan aferrarse a la posibilidad de meterse incluso por la vía de los Playoffs.

Esta es la lista de partidos correspondientes a la quinta jornada de la Fase de Liga en la Champions League. Te dejamos esta información para que no te pierdas ningún encuentro clave de la temporada.