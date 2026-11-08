Horarios y canales de fútbol: Copenhague, Brondby y AZ Groningen en México

Conoce los horarios exactos de los partidos de fútbol europeo en México. Detalles de transmisiones por TUDN y ViX para Copenhague vs Brondby y AZ vs Groningen.

Los aficionados mexicanos al fútbol internacional tienen un horario preciso para sintonizar las competencias europeas más relevantes. Los eventos programados incluyen los duelos entre Copenhague y Brondby, así como los enfrentamientos que involucran al club AZ Groningen. Las transmisiones están diseñadas para adaptarse a las zonas horarias centroamericanas y norteamericanas, asegurando que los espectadores en Ciudad de México, Nueva York, Chicago y Los Ángeles no pierdan ningún momento clave.

Programación y tiempos de Copenhague vs Brondby

El partido entre Copenhague y Brondby cuenta con una programación específica que abarca diferentes franjas horarias para la audiencia. El primer juego inicia a las 5:00 am en tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, esto corresponde a las 6:00 am en la zona Este (ET), 5:00 am en la zona Central (CT) y 3:00 am en la zona del Pacífico (PT). Otra sesión programada comienza a las 7:00 am tiempo del centro de México, lo que equivale a las 8:00 am ET, 7:00 am CT y 5:00 am PT.

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La jornada continúa con un encuentro que inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. En las principales ciudades de Estados Unidos, este horario se traduce en las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT. Existe una duplicidad en los horarios matutinos reportados, donde se indica un inicio a las 8:00 am tiempo del centro de México, correspondiente a las 9:00 am ET, 8:00 am CT y 6:00 am PT. Esta misma franja se repite en la información fuente para asegurar la cobertura completa del evento deportivo en la región.

Más adelante en la tarde, otro partido está pautado para comenzar a las 9:00 am tiempo del centro de México. Los televidentes en Estados Unidos deberán ajustar sus relojes a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 7:00 am PT. La última sesión del bloque matutino-inicial inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México, coincidiendo con las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT en territorio estadounidense.

Calendario y detalles del AZ vs Groningen

El enfrentamiento entre AZ y Groningen presenta una ventana de transmisión diferente que requiere atención específica de los seguidores del deporte. El juego inicia a las 9:45 am tiempo del centro de México. Para la audiencia en Estados Unidos, el horario exacto es de las 10:45 am ET, 9:45 am CT y 7:45 am PT. Esta franja horaria permite a los trabajadores y estudiantes ver el inicio del partido antes de las actividades laborales o escolares habituales.

Posteriormente, se programan otros momentos clave para este duelo. Un juego inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México, correspondiendo a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT. Otra sesión comienza a la 1:00 pm tiempo del centro de México, con coincidencia en las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT. Finalmente, el evento nocturno está pautado para iniciar a la 6:00 pm tiempo del centro de México, lo que se traduce en las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos.

Canales de televisión y plataformas digitales

La disponibilidad de estos partidos en los mercados norteamericanos y mexicanos está estrictamente regulada por derechos de transmisión. El partido entre AZ y Groningen podrá ser visto en los Estados Unidos exclusivamente a través del canal TUDN. Esta plataforma especializada en deportes es el canal oficial para la cobertura de la Liga MX y competiciones internacionales relacionadas, ofreciendo una producción de alta calidad para los aficionados en la región.

Para otros encuentros, incluyendo las sesiones nocturnas o de mayor audiencia, la cobertura se expande. El partido que inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México está disponible en Estados Unidos a través de TUDN y la plataforma de streaming ViX. Esta combinación de cable y servicio digital garantiza que los espectadores tengan múltiples opciones para acceder al contenido en vivo, adaptándose a las preferencias de visualización modernas y la diversidad de dispositivos disponibles.