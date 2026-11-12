Horarios y transmisión de la selección mexicana en el mundial

Descubre los horarios exactos y canales para ver a la selección mexicana en el mundial. Horarios para EE. UU., México y plataformas de transmisión como ViX y TUDN.

La selección mexicana de fútbol tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes durante su participación en el campeonato mundial. Estos compromisos representan momentos críticos para el equipo nacional, quien busca consolidar su posición en el grupo y avanzar a las siguientes etapas del torneo con actuaciones destacadas.

El primer encuentro programado inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Este horario se traduce a las 12:00 pm ET, a las 11:00 CT y a las 9:00 am PT en los Estados Unidos. Los aficionados en territorio estadounidense podrán visualizar este partido a través de la plataforma de streaming ViX.

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Segunda fecha y franja horaria vespertina

El segundo partido inicia a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Para la audiencia norteamericana, este horario corresponde a las 2:45 pm ET, a la 1:45 CT y a las 11:45 am PT. La difusión de este encuentro también estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX, asegurando el acceso para los seguidores en esa región.

Tercera jornada con horarios idénticos

La tercera jornada del equipo nacional mantiene un horario idéntico al de la fecha anterior, iniciando a la 1:45 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos, esto equivale a las 2:45 pm ET, a la 1:45 CT y a las 11:45 am PT. Al igual que en los compromisos previos, la transmisión en los Estados Unidos estará disponible a través de ViX.

Último duelo y cobertura de TUDN

El último partido de la fase de grupos inicia a la 6:30 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos, este horario se refleja a las 7:30 pm ET, a la 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT. Para este encuentro específico, la difusión en los Estados Unidos se realizará a través de TUDN, ViX, tudn.com y la app de TUDN, ampliando las opciones de visualización para el público.

Estos horarios oficiales garantizan que los aficionados en México y Estados Unidos puedan planificar sus visualizaciones sin contratiempos. La disponibilidad en múltiples plataformas como ViX y TUDN facilita el acceso a los emocionantes duelos de la selección mexicana en el mundial.