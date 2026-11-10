Hormiga González brilla en Olympiacos: cinco goles de primera intención en 13 partidos

Armando Hormiga González acumula cinco goles con Olympiacos en 13 encuentros. Su técnica de primera intención y distribuidor en Liga, Copa y Europa League definen su impacto.

Armando González, conocido cariñosamente como la Hormiga, ha iniciado su primera temporada completa vistiendo los colores del Olympiacos con una eficiencia goleadora que ha captado la atención de toda la afición griega. El delantero mexicano ha logrado marcar cinco goles en los trece partidos que ha disputado hasta la fecha, abarcando las tres competiciones principales: la Liga Griega, la Copa de Grecia y la Europa League. Este inicio de campaña no solo destaca por la cantidad de anotaciones, sino por una característica técnica recurrente que define su estilo de juego actual.

Técnica de primera intención define al delantero

Un análisis detallado de sus anotaciones revela que existe una coincidencia notable en la forma en que la Hormiga González ha llegado al fondo del arco en todas sus oportunidades de gol hasta el momento. Cada uno de los cinco tantos ha sido el resultado directo de una primera intención, demostrando un instinto depredador y una capacidad excepcional para aprovechar rebotes, desmarques y centros sin necesidad de controlar el balón previamente. Esta habilidad para rematar al primer toque lo ha convertido en un peligro constante para las defensas rivales en cada partido que participa.

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El último de estos goles, marcado en el enfrentamiento ante el PAOK este domingo 8 de noviembre, ilustra perfectamente esta destreza técnica. El delantero mexicano remató de su pierna izquierda un centro dirigido al segundo poste, aprovechando la confusión en el área y la velocidad del pase para no dar tiempo a la defensa rival a reagruparse. Este tipo de ejecuciones rápidas y precisas son la sello distintivo de su rendimiento en este primer ciclo con el club olímpico.

Distribución de goles por competición del mexicano

El desempeño de Armando González se ha distribuido de manera significativa a través de los diferentes torneos en los que el Olympiacos compite actualmente. La competición donde el delantero ha mostrado mayor afinidad con el gol es la Copa de Grecia, torneo en el que ha registrado tres anotaciones. Su contribución en esta copa ha sido vital, comenzando con el primer gol de su etapa en el club contra el Larissa, encuentro en el que también aportó una asistencia decisiva para sus compañeros.

Posteriormente, el mexicano demostró su capacidad de conclusión anotando un doblete ante el equipo del Volos, marcando dos goles en un solo partido y sumando otro pase para gol, lo que confirma su impacto ofensivo más allá de la simple finalización. En el ámbito europeo, ha logrado mover las redes ante el Jagiellonia dentro de la Europa League, mientras que en la Liga Griega ha sido letal contra el PAOK, cerrando su racha goleadora actual con un triunfo importante para su equipo en el campeonato local.

Detalle técnico y proyección en el Olympiacos

Si analizamos la biomecánica y la preferencia de los remates, la variedad de técnicas empleadas por la Hormiga González refleja su adaptabilidad y versatilidad dentro del área de castigo. De sus cinco goles totales, dos han sido cabeceos, lo que evidencia su capacidad aérea y presencia física, mientras que dos han sido ejecutados con su pierna derecha y uno con la izquierda, demostrando que puede finalizar con ambos pies y desde distintas angulaciones.

Esta consistencia en los trece partidos disputados sugiere que el mexicano ha encontrado un ritmo de juego que maximiza sus cualidades naturales. El Olympiacos puede contar con un delantero que no solo termina las jugadas, sino que lo hace de manera rápida y eficiente, minimizando el riesgo de pérdida de balón y sorprendiendo a las defensas que buscan anticipar sus movimientos. Su contribución hasta ahora posiciona su temporada como una de las más productivas en términos de impacto inmediato desde su llegada al fútbol griego.