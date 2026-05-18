HORROR ACCIDENT: FIVE INJURED, CHILD IN CRITICAL CONDITION AFTER GRIPPING VOLCANODAY [MEXICO] CRASH

A horrific crash Sunday morning on the Federal 30 highway near the town of San Buenaventura resulted in five people being injured, with one young victim still hospitalized in critical condition as of press time. Reports suggest driver fell asleep at the wheel, lost control and swerved into the shoulder before flipping and landing outside the roadway. The accident occurred at approximately 5 am. Rescuers transported the injured to local hospitals, while the driver and passenger in critical condition remain hospitalized.

Una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada del domingo en la carretera federal número 30 dejo un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas un niño de apenas cinco anos que fue reportado en estado critico debido a una severa lesion en la cabeza.

El accidente ocurrio cerca de las 05:00 horas en el kilometro 16 de la carretera, a pocos metros de los arcos de bienvenida al municipio de San Buenaventura, donde automovilistas reportaron un vehiculo destrozado a un costado de la carpeta asfaltica. De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de un automovil Honda Accord color gris cuando el conductor presuntamente perdió el control de la unidad al quedarse dormido mientras manejaba.

Las autoridades también señalaron que aparentemente conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Tras salir del camino, el vehiculo ingresó a la terracería y comenzó a dar múltiples volteretas hasta quedar completamente destruido fuera de la carretera. Durante el violento accidente, el pequeno Felipe Leonel, de cinco anos de edad, salió proyectado fuera del automovil y cayó abruptamente sobre el suelo.

A consecuencia del fuerte impacto sufrió una lesion craneal severa que le provocó una hemorragia cerebral interna. Paramédicos y rescatistas de Protección Civil de San Buenaventura y Ciudad Frontera, además de socorristas de Cruz Roja, acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes del vehiculo.

El menor fue trasladado de emergencia a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde médicos lograron estabilizarlo momentáneamente; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones se iniciaron las gestiones necesarias para enviarlo a un hospital especializado en Monterrey. Su estado de salud fue reportado como delicado y bajo observación médica especializada.

En el accidente también resultaron lesionados Edvin Antonio ¨N¨ y la menor Ana Sofía, quienes fueron llevados al Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova para recibir atención médica. Mientras tanto, las autoridades informaron que tanto el conductor como el menor Felipe permanecen en estado grave debido a las lesiones sufridas durante la volcadura. (Con información de medios locales





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