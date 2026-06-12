Hospital General Xoco inaugura modernizada Unidad de Urgencias con quirófano inteligente único en América Latina

El Hospital General Xoco de la Ciudad de México puso en operación una nueva Unidad de Urgencias con tecnología de vanguardia, incluyendo un quirófano inteligente y una sala de choque, para mejorar la atención de pacientes críticos y reducir tiempos de respuesta. La obra se enmarca en la estrategia nacional de salud y el modelo IMSS Bienestar.

El Hospital General Xoco de la Ciudad de México inauguró una nueva Unidad de Urgencias completamente modernizada, que incluye un quirófano inteligente y tecnología de vanguardia, siendo única en América Latina.

Esta obra de modernización busca optimizar la atención de pacientes críticos, reducir tiempos de respuesta, mejorar los diagnósticos y, en definitiva, incrementar las probabilidades de salvar vidas. El Hospital General Xoco, con más de sesenta años de servicio, es uno de los centros médicos más relevantes de la capital para la atención de personas sin seguridad social y actualmente integrado en la red IMSS Bienestar.

Anualmente, este centro recibe a más de 44 mil pacientes en su servicio de urgencias, por lo que la ampliación y renovación de esta área representa una mejora sustancial en la capacidad y calidad de la atención para la población. Entre las principales innovaciones destacan la implementación de un quirófano inteligente totalmente digitalizado, diseñado para procedimientos de alta complejidad, y una nueva sala de choque destinada a la estabilización inmediata de pacientes en estado crítico, ya sea por infartos, traumatismos severos o lesiones por accidentes.

Asimismo, se incorporó un tomógrafo portátil de última generación que permite obtener imágenes diagnósticas de cuerpo completo en aproximadamente cinco minutos, sin necesidad de trasladar al paciente. Autoridades médicas subrayaron que esta tecnología no tiene precedentes en el país y que el conjunto de la nueva infraestructura se considera pionera en toda América Latina.

La directora del hospital, Joana Bonfante Rubio, explicó que las obras también contemplaron la ampliación de spaces y el aumento de la capacidad hospitalaria en el área de urgencias, con equipamiento especializado para la atención de pacientes con neurotrauma y politrauma, lo que permite diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos. Durante un recorrido por las instalaciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que la modernización permitirá elevar la calidad de la atención médica y reducir los riesgos asociados a procedimientos complejos.

La mandataria capitalina resaltó que el quirófano inteligente provee a médicos y especialistas de herramientas tecnológicas avanzadas para realizar intervenciones con mayor precisión y tomar decisiones clínicas mejor fundamentadas. Afirmó que cada segundo puede definir la vida o la muerte de un paciente, por lo que contar con espacios especializados para la atención inmediata de casos críticos es de vital importancia.

Señaló que la nueva sala de choque fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias graves, considerando que este hospital recibe un alto número de pacientes lesionados en accidentes de motocicleta. Además, recordó que en el último año se incorporaron 25 nuevas ambulancias equipadas para disminuir los tiempos de respuesta y mejorar el traslado de pacientes, como parte del fortalecimiento del sistema de emergencias de la ciudad.

La jefa de Gobierno enmarcó esta obra dentro de la estrategia nacional de fortalecimiento de los servicios públicos de salud, impulsada por el Gobierno federal y el modelo IMSS Bienestar. Explicó que la integración de los sistemas públicos de salud busca reducir desigualdades históricas en el acceso a los servicios médicos, garantizando que la atención dependa únicamente de las necesidades de salud de las personas y no de su condición laboral o capacidad económica.

Clara Brugada afirmó que la modernización del Hospital Xoco es una muestra clara del fortalecimiento de la infraestructura pública sanitaria y reiteró el respaldo de la administración capitalina a la política nacional de salud encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. También enfatizó la importancia de la prevención como eje fundamental de la política pública sanitaria.

En ese contexto, informó que la Ciudad de México ha atendido a cerca de 200 mil personas mediante programas de atención domiciliaria y jornadas comunitarias de salud, y ha desarrollado una estrategia de salud mental que ha beneficiado a más de un millón de estudiantes en más de mil escuelas, demostrando un compromiso integral con el bienestar de la población





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