Hostería La Bota: Un Homenaje a Antonio Calera-Grobet en el Corazón del Centro Histórico

En Hostería La Bota, amigos y familiares se reunieron para honrar la memoria de Antonio Calera-Grobet, un reconocido poeta, escritor y promotor cultural, en su ausencia. El evento, celebrado en su emblemático local en el Centro Histórico de Ciudad de México, fue un emotivo encuentro de la comunidad que cultivó a lo largo de su vida, celebrando su legado y su impacto en la cultura mexicana.

La gente comenzó a llegar. Era imposible enumerar a cada uno por su nombre. La reunión convocada en su negocio, que más que eso era un centro de reunión de amigos, tenía como objetivo homenajearlo en su ausencia. Un lugar de encuentro para una comunidad fraterna, donde se daban cita poetas, escritores, bohemios, artistas, amigos y amigas con una bebida en la mano, ya fuera una cerveza, un mezcal, un tequila o un vino.

Diurnos y noctámbulos se reunían en Hostería La Bota, ubicada en el número 40 de la calle San Jerónimo, en el corazón del Centro Histórico de Ciudad de México. Este lugar emblemático era, y sigue siendo, el espacio de su creador, Antonio Calera-Grobet, quien, a pesar de su partida en 2025, logró convocar a sus camaradas y conocidos. Ese Toño que irradiaba una calidez singular, un hombre tierno, amable y solidario, aunque a veces con un carácter volcánico, una faceta que, en definitiva, formaba parte de su esencia, de su ser poeta, escritor, conversador y promotor cultural. Un cultivador de amistades que se inició con La Chula, una combi clásica, su librería ambulante, la misma que solía estacionar en cualquier feria del libro para promover las publicaciones de su editorial Mantarraya, fundada junto al poeta y ensayista Luis Felipe Fabre y el artista plástico Demián Flores, este último quien, junto con Gabriel Macotela, diseñó un póster con la figura de Antonio y uno de sus poemas en el reverso: “Construiré un barco con mis propias manos/construiré un barco con el nombre de Amaré”. Demián ofreció el póster a los asistentes, un gesto de cariño y memoria.\El viernes, 20 de septiembre, al caer la noche, la afluencia de personas continuaba. Era un punto de encuentro donde muchos se conocieron y algunos incluso forjaron lazos duraderos. Calera tenía una habilidad especial para cultivar amistades, una cualidad que lo convirtió en un perseverante promotor cultural. La amistad y la cultura caminaban de la mano con el poeta y escritor. Aunque faltaban algunos amigos que estuvieron presentes en los inicios, la familia de Toño, su madre y hermanos, prometía continuar con su legado. Hostería La Bota, en prueba de ello, seguiría funcionando como lo habían planeado. La imagen de la gruesa figura de este sibarita, siempre en su combi repleta de libros, resonaba en la mente de todos. La Chula, bautizada por el propio autor, se encontraba estacionada cerca del lugar. Beto, un amigo que compartió con Toño sus inicios en Casa Vecina, de la Fundación Carlos Slim, expresó la tristeza que sintió al ver La Chula un día después de la noticia de la muerte de Toño, que se supo en el mar Caribe. Démian Flores presentó el cartel que diseñó junto a Macotela, mientras otros recordaban al ausente. En medio de la multitud, Mauricio y Adrián Calera, hermanos de Antonio, quienes iniciaron Hostería La Bota, se unieron al homenaje. Ante la pregunta sobre el significado de la ausencia de Toño, Adrián respondió que era la presencia del amor, un amor que siempre estaría presente. Mauricio, el hermano con mayor parecido físico a Toño, afirmó que no había ausencia, ya que él era la cabeza y el corazón de todo, y que siempre sería recordado. La voz de Mauricio recordaba la de Toño, y en ese momento, se sentía la presencia del poeta y escritor.\Adriana Groubet, la madre de Toño, se mantuvo ocupada, honrando la memoria de su hijo, quien convirtió este negocio en un símbolo de vida. Mauricio lo describió como un gran amigo de amigos, un anfitrión de anfitriones y un promotor cultural sin igual. En palabras de otros presentes, Toño era un genio, un creativo, un marinero, un soñador, pero sobre todo, un amigo, un poeta, un hermano, un cocinero. Philippe Ollé Laprune, editor, escritor y promotor cultural francés radicado en México, recordó haber conocido a Toño Calera hace más de 20 años, cuando este recién había egresado de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Philippe recordaba que Toño llegó al Museo de la Ciudad de México para ver en qué se podía se emplear, pero director le dijo que no había presupuesto, a lo que Toño respondió: “No te pido que me pagues”. La Hostería La Bota se mantuvo como el punto de encuentro, donde la música, las bebidas y los recuerdos compartidos mantenían viva la memoria de Antonio Calera-Grobet, un hombre que dejó una huella imborrable en la escena cultural de México





Antonio Calera-Grobet Hostería La Bota Centro Histórico Literatura Promoción Cultural

