Hot Sale 2026: Últimos días de descuentos y recomendaciones de Profeco para comprar seguro

La campaña Hot Sale 2026, que inició el 25 de mayo, está a punto de finalizar. Participan más de 700 marcas con 12,000 descuentos. Profeco emite recomendaciones para compras responsables y seguras, incluyendo verificación de sitios web, presupuesto y uso de herramientas digitales.

Hot Sale 2026 , la campaña de descuentos en línea más grande de México , está por terminar. Iniciada el pasado 25 de mayo, la decimotercera edición busca romper el récord de años anteriores con la participación de más de 700 marcas y más de 12,000 descuentos en diversas categorías y servicios.

Los descuentos y promociones son exclusivos para los días de duración de la campaña, por lo que se recomienda realizar las compras de inmediato si se encuentra un artículo de interés. Además, es importante verificar con anticipación los límites de las tarjetas bancarias y tener a la mano las tallas de ropa para agilizar el proceso.

Para quienes buscan aprovechar las ofertas de último minuto, es indispensable conocer el calendario oficial: la campaña finalizará el martes 2 de junio a las 23:59 horas, momento en el que el sistema de ofertas concluirá formalmente. Con motivo de esta jornada comercial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un comunicado con recomendaciones clave para realizar compras seguras y evitar fraudes.

Entre las sugerencias de la Profeco destacan: planear financieramente elaborando un presupuesto previo basado en las posibilidades reales de pago, priorizando necesidades y evitando gastos innecesarios. Acceder preferentemente desde el sitio web oficial Hot Sale 2026 y, al visitar tiendas virtuales, cerciorarse de que la dirección comience con https://www y cuente con el icono del candado (certificado SSL) en la barra del navegador. El comercio digital debe exhibir con claridad su domicilio físico, números telefónicos y medios de contacto.

Antes de proceder al pago, el cliente debe revisar la disponibilidad del stock, los plazos y costos de envío, las políticas de devolución y los términos de las garantías. Desconfiar de páginas electrónicas que muestren una cantidad excesiva de promociones simultáneas y denunciar de inmediato la publicidad engañosa. La Profeco recordó que los consumidores tienen a su disposición herramientas digitales como el Monitoreo de Tiendas Virtuales y el Buró Comercial para comprobar si los proveedores cumplen con sus obligaciones.

Estas medidas buscan fomentar un consumo responsable y proteger los derechos de los compradores durante la temporada de descuentos más importante del país





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