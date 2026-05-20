Hotelera en Torreón registra ocupación promedio del 46 por ciento en enero-abril

Durante el primer trimestre del año 2026, la ocupación hotelera en Torreón alcanzó un promedio del 46 por ciento. Esto generó una inversión económica estimada en más de mil 200 millones de pesos.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la actividad hotelera en Torreón registró una ocupación promedio del 46 por ciento. Esto generó una derrama económica estimada en más de mil 200 millones de pesos, informó Sujey Alvarado Flores, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Al cierre de abril, el sector se mantiene por debajo de la franja del 50 por ciento de ocupación, comportamiento que, según la OCV, coincide con las tendencias registradas en el mismo periodo de años anteriores





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