Hotelera y venta de recorridos turísticos en Saltillo registran números por debajo de las proyecciones

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, explicó que la ocupación hotelera y la venta de recorridos turísticos en Saltillo registran números por debajo de las proyecciones que las asociaciones locales estimaron originalmente para el inicio de la justa mundialista. El incremento proyectado en las reservaciones oscila únicamente entre un 10 y un 15 por ciento adicional a las cifras actuales de la temporada.

La ocupación hotelera y la venta de recorridos turísticos en la ciudad de Saltillo registran números por debajo de las proyecciones que las asociaciones locales estimaron originalmente para el inicio de la justa mundialista .

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, detalló que el incremento proyectado en las reservaciones oscila únicamente entre un 10 y un 15 por ciento adicional a las cifras actuales de la temporada. El representante empresarial manifestó que la expectativa inicial planteada desde los primeros meses del año contemplaba tener los establecimientos completamente llenos y con una demanda que superara la capacidad de habitaciones disponibles en la localidad.

"Nosotros esperamos el 100 por ciento. Nos faltan 50 puntos más, pero es un número y hay que decirlo, ahí va. Nosotros esperábamos los hoteles llenos totalmente, traer el 110 significa que tiene los 100 cuartos rentados, pero todavía te están pidiendo más", señaló Dávila





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