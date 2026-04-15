Houston Dynamo se mide a El Paso Locomotive FC en la Copa US Open: Horario y dónde ver el partido

El Houston Dynamo recibe a El Paso Locomotive FC en la ronda de 32 de la Copa US Open. Descubre el horario del partido, la fecha, el lugar y las opciones de transmisión, así como el contexto de ambos equipos.

La Copa US Open se encuentra en su fase cumbre, con la entrada en escena de los equipos de la Major League Soccer ( MLS ), elevando la expectación y la intensidad de la competición. En el marco de la ronda de 32, el Houston Dynamo , comandado por el talentoso futbolista mexicano Héctor Herrera , se prepara para recibir en su fortín, el Shell Energy Stadium, al El Paso Locomotive FC, representante de la USL Championship, la segunda división del fútbol estadounidense.

Este encuentro promete ser un duelo de contrastes, donde el Dynamo buscará redimirse de su reciente desempeño en la liga doméstica, mientras que el Locomotive FC llega con el impulso de una racha positiva en su propia categoría.

El Houston Dynamo atraviesa un bache futbolístico que ha mermado la confianza de sus seguidores. Recientemente, el equipo ha cosechado dos derrotas consecutivas en la MLS, un resultado que ha encendido las alarmas. La más contundente fue un contundente 6-2 frente al Colorado Rapids, un marcador que evidenció las debilidades defensivas del conjunto. Posteriormente, cayeron por la mínima diferencia ante el Seattle Sounders, un partido donde la falta de contundencia en el ataque y algunas imprecisiones defensivas les costaron caro. Estas actuaciones contrastan notablemente con el buen momento que atraviesa El Paso Locomotive FC en la USL Championship.

El equipo de la segunda división ha demostrado solidez y determinación, logrando dos victorias consecutivas que los sitúan en una posición favorable dentro de su liga. Sus triunfos ante el Hartford Athletic y Las Vegas Lights, ambos en encuentros correspondientes a la USL Championship, reflejan una buena conjunción y un nivel de juego ascendente, lo que los convierte en un rival a considerar y no una víctima fácil para el Dynamo.

La expectativa para ver en acción al Houston Dynamo y a su estrella Héctor Herrera en la Copa US Open es alta, especialmente considerando su situación actual en la MLS. El partido está programado para dar inicio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 15 de abril. El escenario de este emocionante cotejo será el Shell Energy Stadium, la casa donde el Dynamo, bajo la batuta de Herrera, buscará imponer su jerarquía y avanzar en el torneo. La fecha exacta es el 15 de abril de 2026, un día que promete emociones fuertes para los aficionados al fútbol.

La transmisión del encuentro será un punto clave para su seguimiento. En Estados Unidos, los aficionados podrán sintonizar la cobertura en vivo a través de la plataforma de streaming Paramount +. Lamentablemente para los seguidores en México, la programación del juego no estará disponible, lo que representa un obstáculo para seguir de cerca las evoluciones del equipo de Héctor Herrera en esta importante competición. La falta de transmisión en territorio mexicano seguramente generará decepción entre los miles de seguidores del mediocampista azteca, quienes esperaban poder presenciar su desempeño en este torneo de eliminación directa





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