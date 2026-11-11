Hoy No Circula 11 de noviembre: Restricciones y exenciones en CDMX

Conoce las reglas del Hoy No Circula para el miércoles 11 de noviembre. Engomado rojo prohibido de 5 a 22 horas en CDMX y Estado de México.

El miércoles 11 de noviembre marca la mitad de la semana laboral en la capital mexicana, un día que coincide con la inminente llegada del puente largo por la Revolución Mexicana. A pesar de la cercanía al viernes de quincena y al inicio del Buen Fin, la dinámica vehicular se mantiene bajo las normas estándar sin alteraciones extraordinarias.

Restricciones vigentes para vehículos engomados

La medida central para este miércoles recae sobre los automotores particulares con engomado de color rojo, identificables por placas terminadas en los dígitos 3 y 4. Estos vehículos están completamente sujetos a la prohibición de circulación si poseen holograma de verificación ambiental número 1 o número 2 durante el horario establecido.

Also read Hoy No Circula martes 10 de noviembre 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Las patrullas de tránsito en la Ciudad de México tienen la facultad de detener a los infractores, llevar sus unidades a depósitos vehiculares e imponer sanciones económicas. El monto de estas multas oscila entre los 2,074.80 pesos y los 3,112.20 pesos, según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito vigente.

Exenciones oficiales y grupos beneficiados

No todos los conductores enfrentan limitaciones el 11 de noviembre. Los propietarios de vehículos con hologramas 00 y 0 están expresamente exentos del programa Hoy No Circula, pudiendo circular libremente. Asimismo, los automóviles eléctricos e híbridos gozan de esta misma inmunidad regulatoria independientemente de su engomado.

Los motociclistas, los taxis autorizados, el transporte público oficial y los vehículos de carga también se encuentran fuera de las restricciones diarias. Además, las personas trabajadoras del sector salud pueden transitar sin problemas siempre que porten consigo su tarjetón de identificación autorizado por las autoridades correspondientes.

Cobertura geográfica y horarios de aplicación

Estas medidas regulares aplican tanto en la Ciudad de México como en diversos municipios del Estado de México. Las localidades sujetas a la norma incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Toluca.

El periodo de vigencia de las restricciones se extiende desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas. Fuera de este lapso temporal, los ciudadanos pueden circular con normalidad incluso si su vehículo corresponde al grupo restringido, siempre que no exista una contingencia ambiental declarada que modifique estos protocolos habituales.