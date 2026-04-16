Hoy No Circula 16 de Abril: Restricciones Vehiculares en CDMX y Edomex

Conoce qué autos y placas no podrán circular este jueves 16 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México debido al programa Hoy No Circula, sus horarios, exenciones y multas por incumplimiento.

El programa Hoy No Circula para este jueves 16 de abril ha sido actualizado, detallando qué vehículos y placas de circulación tienen restringido el tránsito vehicular en la Ciudad de México y el Estado de México. La finalidad principal de esta medida, implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, es la de mitigar la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La restricción se determina en función del color del engomado, el último dígito de la placa y el tipo de holograma de verificación vehicular. El Hoy No Circula abarca las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como 40 municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas del Valle de México, Toluca y Tianguistenco, buscando así una cobertura integral para maximizar su efectividad. Este jueves, los vehículos que se verán afectados por el programa son aquellos con hologramas de verificación vehicular uno y dos, que cuenten con engomado de color verde y cuya placa de circulación termine en los dígitos 1 o 2. Los vehículos foráneos que cumplan con estas características también están sujetos a la restricción. El horario de aplicación del Hoy No Circula es el mismo tanto en la Ciudad de México como en las zonas del Estado de México donde el programa opera con regularidad: de las 05:00 a las 22:00 horas. Es fundamental que los automovilistas estén al tanto de estas disposiciones para evitar sanciones y contribuir a la mejora de la calidad del aire. Sin embargo, existen excepciones notables a esta normativa, diseñadas para no afectar la movilidad de vehículos que contribuyen a la reducción de emisiones o que desempeñan funciones esenciales. Se encuentran exentos de la restricción los automóviles que operan con tecnologías limpias, tales como los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que ostentan los hologramas de verificación 00 y 0. Además, el transporte público y los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas y vehículos contra incendios, están exentos del programa, garantizando así la continuidad de servicios vitales. El incumplimiento del programa Hoy No Circula conlleva sanciones económicas significativas. Las multas por no respetar la restricción varían entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en montos que van desde los dos mil 346.2 pesos hasta los 23 mil 462 pesos. Adicionalmente, en la Ciudad de México, el vehículo infractor puede ser remitido al depósito vehicular (corralón), lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia. Por lo tanto, es crucial verificar la información y planificar los desplazamientos para cumplir con la normativa vigente y evitar contratiempos, así como para participar activamente en el esfuerzo colectivo por un medio ambiente más saludable. La aplicación de estas medidas es un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad individual en la protección del entorno. La vigencia y la especificidad de las restricciones pueden variar, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales para obtener la información más actualizada, especialmente ante posibles cambios o contingencias ambientales. Esta política de restricción vehicular es un pilar en la estrategia de gestión ambiental de la megalópolis, buscando equilibrar la movilidad urbana con la salud pública y la preservación del ecosistema. La información detallada sobre los hologramas y los engomados es clave para que cada conductor pueda determinar si su vehículo está sujeto a la restricción en un día particular. El holograma de verificación vehicular se otorga tras una inspección de las emisiones del automóvil, y los hologramas 00 y 0 representan los niveles más bajos de contaminación permitidos. El engomado de color verde, junto con las terminaciones de placa 1 y 2, son los indicadores específicos para este jueves. La relevancia de este programa trasciende la simple restricción vehicular; se trata de una política pública orientada a la salud y al bienestar de millones de personas que habitan esta densa región. La comprensión y el acatamiento de estas medidas son fundamentales para el éxito de las estrategias ambientales a largo plazo, fomentando una cultura de movilidad sostenible y conciencia ecológica entre la ciudadanía. Los vehículos foráneos, es decir, aquellos cuyas placas no pertenecen a la Ciudad de México o al Estado de México, también están sujetos a las mismas reglas de restricción cuando circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que asegura una aplicación equitativa de la medida en beneficio del aire que todos respiramos





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hoy No Circula Restricciones Vehiculares Contaminación CDMX Verificación Vehicular Edomex

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Temblor en México HOY 14 de abril: Noticias AL MOMENTO de sismos¿Sonó la alarma?

Read more »

Hoy No Circula: Restricciones para el 15 de abril de 2026 en CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y hologramas 1 y 2 en CDMX y Edomex el 15 de abril de 2026, de 05:00 a 22:00 horas. Se detallan las excepciones, municipios afectados, y posibles ampliaciones en caso de contingencia ambiental, incluyendo sanciones por incumplimiento.

Read more »

Tiembla en México: estos son los sismos registrados HOY 15 de abrilPara hoy miércoles 15 de abril, además del regreso a clases, también se registraron algunos movimientos telúricos en la madrugada

Read more »

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan este miércoles 15 de abril?Evita multas y conoce los vehículos que no tienen permitido circular este miércoles 15 de abril.

Read more »

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla HOY miércoles 15 de abril en México?A través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, nos dimos a la tarea de investigar el precio de la tortilla en México ante la incertidumbre de un aumento

Read more »

Gasolina hoy 15 de abril: precios desde 23.68 pesos en México, dónde encontrarlaConsulta el precio actualizado de la gasolina Magna, Premium y Diésel en México HOY. Revisa el desglose por estado y descubre cuánto cuesta el combustible en tu ciudad antes de cargar

Read more »