Verifica las restricciones del Hoy No Circula para el 20 de noviembre en CDMX y Edomex, multas de hasta 2 mil 346 pesos y lista de municipios afectados.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente este viernes 20 de noviembre de 2026, implementando restricciones de circulación en la Ciudad de México y el Estado de México durante el horario establecido entre las 05:00 y las 22:00 horas. Esta medida ambiental afecta directamente a conductores que utilicen vehículos con engomado azul, placas que terminen en los dígitos 9 y 0, y que cuenten con los hologramas de verificación 1 y 2.

Vehículos con Restricciones de Circulación

Las autoridades determinaron que los automóviles con terminación de placas 9 y 0, junto con los modelos holograma 1 y 2, no podrán circular durante la jornada matutina y vespertina del 20 de noviembre. Esta restricción se aplica de manera estricta dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México y afecta a todos los propietarios de vehículos particulares que cumplan con estas características específicas de engomado y terminación numérica.

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Adicionalmente, este tercer viernes de noviembre también incluye una restricción para vehículos con placas foráneas, es decir, aquellos registrados fuera de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Este criterio busca reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes en las zonas metropolitanas principales, limitando el paso de autos que no tienen su base operativa en estas entidades federativas durante los horarios de máxima circulación.

Municipios Afectados por Restricciones Vehiculares

Para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, el programa Hoy No Circula está vigente en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estos municipios incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de enero de 2026, el alcance del programa se amplió para incluir otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se encuentran Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Por otro lado, la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco comprende Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Exenciones y Excepciones del Programa

Existen categorías de vehículos que están exentas de las restricciones del programa Hoy No Circula para garantizar la movilidad y servicios esenciales durante la jornada del 20 de noviembre. Estas exenciones aplican para vehículos con holograma 0 y 00, así como para todos los automóviles eléctricos e híbridos que cumplan con los estándares ambientales vigentes y hayan sido certificados por las autoridades competentes.

También están permitidos el uso de motocicletas, taxis autorizados, transporte público y transporte de carga que operen dentro de la ruta establecida. Los vehículos del sector salud también gozan de esta exención para poder realizar sus funciones críticas sin interrupciones. No obstante, si se activa una Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Multas y Sanciones por Infracción

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas e incluso en la retención del vehículo por parte de las autoridades de tránsito. De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización. Este mecanismo financiero busca desincentivar el uso indiscriminado del automóvil privado en horas pico.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción en el Estado de México puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos. Además, los vehículos infractores pueden ser trasladados al corralón municipal, lo que genera costos adicionales para el propietario por el retiro y almacenamiento. En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del programa Hoy No Circula.