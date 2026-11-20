El viernes 20 de noviembre se aplica Hoy no circula con engomado azul. La conmemoración de la Revolución Mexicana no altera el calendario vehicular habitual ni las multas en la Ciudad de México.

La conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana marca el cierre de la jornada laboral y escolar para este viernes 20 de noviembre. A pesar de que el lunes anterior fue día inhábil por esta efeméride histórica, las actividades educativas y laborales se reanudan con normalidad en la capital del país. Las instituciones mantienen su funcionamiento estándar para los ciudadanos que regresan a sus quehaceres diarios tras la celebración cívica.

Restricciones vehiculares y prohibiciones de circulación

El programa Hoy no circula se aplica con rigurosidad este viernes 20 de noviembre para los vehículos con engomado color azul. Esta categoría incluye específicamente a las unidades cuyas placas terminan en los dígitos 9 y 0. La verificación de este sello es determinante, ya que solo las unidades con holograma de verificación 1 o 2 están sujetas a las limitaciones de tránsito establecidas para este día.

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Es fundamental verificar el estatus de la unidad antes de transitar por las vialidades principales. Los vehículos que cuentan con hologramas 00 y 0 están completamente exentos del programa, permitiendo su circulación sin ninguna restricción adicional. Asimismo, las unidades eléctricas e híbridas gozan de exención total por su naturaleza ambiental, lo que facilita el transporte de estos conductores durante el horario de restricciones.

Municipios participantes y horarios de aplicación

Las restricciones vehiculares operan en la Ciudad de México y en numerosos municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana. Entre los municipios donde aplica el Hoy no circula se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. Otras localidades afectadas incluyen Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

La autoridad metropolitana establece un horario estricto para la vigencia de estas prohibiciones. Las restricciones vehiculares aplican únicamente en el horario de 5:00 hasta las 22:00 horas. Esto significa que los conductores con vehículos al que le toque descansar el día de hoy únicamente podrán circular fuera de este lapso de tiempo sin incurrir en falta. Fuera de estas horas establecidas, no existe ninguna restricción de tránsito para las unidades afectadas por el engomado azul.

Sanciones, multas y exenciones especiales

El incumplimiento de las normas de tránsito conlleva sanciones económicas y administrativas significativas para los infractores. Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México tienen la facultad de detener a los conductores que circulen en violación de la norma. Las autoridades pueden llevar el vehículo a un depósito vehicular y imponer una multa que varía entre los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos.

El Reglamento de Tránsito define claramente estas penalidades para garantizar el cumplimiento de la norma. No obstante, existen categorías específicas que están exentas del programa independientemente del engomado. Las motocicletas, taxis, el transporte público y los vehículos de carga no están sujetos a estas limitaciones. También están exentos los vehículos de personas trabajadoras de la salud, siempre que cuenten con el tarjetón autorizado emitido por las instituciones correspondientes.

Condiciones climáticas y recomendaciones sanitarias

La baja temperatura se mantiene activa en la parte sur poniente de la capital, lo que representa un factor de riesgo para la salud de los peatones. Se recomienda encarecidamente a la población abrigarse adecuadamente para prevenir cuadros de resfriado o hipotermia durante sus desplazamientos. La combinación de frío y tránsito requiere precaución adicional por parte de conductores y peatones.

La ausencia de contingencia ambiental confirma que estas son las medidas regulares y habituales para los días viernes en la región. La autoridad no ha suspendido las restricciones por causas climáticas extraordinarias, por lo que la aplicación del Hoy no circula sigue su curso normal. Los ciudadanos deben planificar sus rutas considerando tanto las limitaciones vehiculares como las condiciones meteorológicas adversas en la zona sur poniente de la Ciudad de México y el Estado de México.