Guía completa de Hoy No Circula el sábado 21 de noviembre 2026. Conoce vehículos restringidos, exentos, zonas aplicables en CDMX y Estado de México, y el monto exacto de las multas vigentes.

La autoridad de transporte establece las restricciones de movilidad para este sábado 21 de noviembre de 2026, marcando la aplicación estricta del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. El periodo de vigoria comprende desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, prohibiendo la circulación de vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 o 9. Además, el programa restringe el paso de todos los automóviles identificados con holograma 2.

Vehículos Prohibidos y Foráneos en ZMVM

El gobierno local amplía la restricción a vehículos con placas foráneas, excluyendo de la excepción a los automóviles registrados en estados que no conforman la Megalópolis. No están permitidos los autos de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México, ya que estos sí están integrados en la zona metropolitana regulada. Esta medida busca reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes en la capital y su área conurbada durante la jornada de fin de semana.

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Exenciones y Vehículos Permitidos para Conducir

Existen categorías específicas de unidades que mantienen el derecho a circular sin penalización alguna durante las horas restringidas. Los propietarios de vehículos con holograma 0 y holograma 00 pueden utilizar sus unidades libremente. Asimismo, el programa respeta la movilidad de vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, taxis autorizados y todo transporte público oficial. El transporte de carga y los vehículos del sector salud también están exentos de estas normas de restricción de circulación.

Municipios del Estado de México Afectados por la Norma

La normativa no se limita a la capital, sino que se extiende a 18 municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Estos territorios incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Cada uno de estos ayuntamientos aplica las mismas reglas de holograma y terminación para este sábado.

Aplicación en ZMVT y ZMST desde Enero 2026

Desde el 1 de enero de 2026, el alcance del programa se amplió a otros 22 municipios ubicados en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) se regulan Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Por su parte, la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST) cubre Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco, con normativas ambientales propias distintas a la ZMVM.

Monto Exacto de las Multas y Sanciones de Tránsito

El incumplimiento de estas restricciones conlleva sanciones económicas significativas y la posible retención del vehículo en el corralón. En el Estado de México, el artículo 90 y 118 del Reglamento de Tránsito estipulan multas de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con un valor de 117.31 pesos por UMA vigente desde el 1 de febrero 2026, la sanción máxima alcanza los 2 mil 346 pesos. En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito fija multas entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos para los infractores de Hoy No Circula.