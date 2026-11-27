Calendario actualizado para el viernes 27 de noviembre 2026. Conoce los vehículos prohibidos, las exenciones vigentes y los importes de las multas por infracción en la zona metropolitana.

El programa Hoy No Circula regirá este viernes 27 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México durante el horario establecido entre las 05:00 y las 22:00 horas. Esta jornada aplica restricciones específicas para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma 1 y 2. Los conductores deben verificar la elegibilidad de sus unidades antes de tomar las vías públicas para evitar sanciones económicas o la retención del vehículo por parte de las autoridades.

Restricciones para vehículos foráneos y nacionales

Este viernes 27 de noviembre de 2026 representa el cuarto y último día de restricciones de noviembre, lo que implica una aplicación estricta para vehículos con placas foráneas registradas fuera de la zona metropolitana. La normativa prohíbe la circulación de autos con matrículas externas a la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Esta medida busca reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes en la capital y sus alrededores durante la temporada de fin de mes.

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Municipios de la ZMVM y zonas metropolitanas vigentes

El programa Hoy No Circula se extiende más allá de la capital, afectando a 18 de los 125 municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Las localidades sujetas a estas normas incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Desde el 1 de enero de 2026, la aplicación también abarca 22 municipios adicionales en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la zona del Valle de Toluca, los municipios afectados son Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Por otro lado, la zona de Santiago Tianguistenco incluye a Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Exenciones y vehículos autorizados para circular

Existen categorías específicas de vehículos que están completamente exentos de las restricciones del programa Hoy No Circula. Los conductores pueden circular sin problemas si sus unidades cuentan con holograma 0 o 00. Además, los vehículos eléctricos e híbridos tienen permiso de circulación, así como las motocicletas. El sector transporte público también opera bajo excepciones, incluyendo taxis y unidades de transporte masivo. Los vehículos del sector salud y el transporte de carga no están sujetos a estas limitaciones vehiculares, permitiendo el flujo de servicios esenciales y logística durante el horario de restricción.

Sanciones económicas y valores UMA vigentes 2026

El incumplimiento de las normas vehiculares conlleva consecuencias legales y financieras significativas. De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la sanción puede ascender hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA fijado en 117.31 pesos desde el 1 de febrero de 2026, la multa máxima alcanza los 2 mil 346 pesos, más el traslado del vehículo al corralón. En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos para quienes violen estas restricciones.

Impacto de la Contingencia Ambiental en las zonas metropolitanas

La activación de una Contingencia Ambiental puede alterar drásticamente las reglas del juego. Si se declara esta emergencia, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente para limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México. El gobierno del Estado de México indica que, en caso de activación, las normas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco se aplicarán conforme a sus respectivas normativas ambientales vigentes. Estas regulaciones son distintas a las que rigen en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que requiere una atención especial de los conductores que cruzan estas fronteras administrativas durante episodios de alta contaminación.