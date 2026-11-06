Hoy No Circula 6 nov 2026: Restricciones, multas y exenciones en CDMX y Edomex

Conoce las placas sujetas a restricción el 6 de noviembre de 2026, los municipios aplicables, las multas vigentes y los vehículos exentos de circular en la zona metropolitana.

El programa Hoy No Circula entrará en vigor este viernes 6 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. El operativo bloqueará la circulación de vehículos con engomado azul y terminaciones de placas en 9 y 0, así como aquellos con hologramas 1 y 2.

El horario de restricción se mantiene vigente desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas. Durante este periodo, los automovilistas afectados no podrán transitar por las vías principales de la zona metropolitana sin enfrentar riesgos de sanción.

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Restricciones para placas foráneas y vehículos específicos

La autoridad de transporte ha confirmado que las restricciones también abarcarán a vehículos con placas foráneas. Esta medida impacta directamente a unidades registradas fuera de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, quienes no tendrán permitido circular en estas fechas.

Se han definido claramente qué unidades están exentas de estas limitaciones operativas. Los conductores pueden circular con normalidad si sus vehículos cuentan con hologramas 0 y 00. Además, la normativa protege el uso de motocicletas, taxis, transporte público y unidades de carga.

El sector salud también mantiene su movilidad sin restricciones. Los vehículos eléctricos e híbridos gozan de privilegios especiales que les permiten operar libremente durante el horario prohibido, fomentando así el uso de tecnologías más limpias en la zona metropolitana.

Cobertura geográfica ampliada en municipios del Estado de México

La aplicación del Hoy No Circula se extiende más allá de los límites políticos tradicionales. En el Estado de México, el programa está vigente en 18 de los 125 municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Estos municipios incluyen localidades clave como Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz. Otras jurisdicciones afectadas son Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de enero de 2026, la normativa se ha expandido para incluir otros 22 municipios en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En el Valle de Toluca, la cobertura abarca Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Para la zona de Santiago Tianguistenco, los municipios bajo restricciones son Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco. El gobierno del Estado de México ha aclarado que, si se activa una Contingencia Ambiental, las restricciones en estas dos nuevas zonas seguirán normativas distintas a las de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sanciones económicas y retención de vehículos en caso de incumplimiento

El incumplimiento de las reglas de restricción vehicular conlleva consecuencias financieras y operativas severas. La legislación vigente establece que las autoridades pueden imponer sanciones económicas significativas y proceder con la retención inmediata del vehículo infractor.

En el Estado de México, los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito fijan el monto de la multa hasta en 20 Unidades de Medida y Actualización. Con la actualización del 1 de febrero de 2026, el valor de una UMA se sitúa en 117.31 pesos, lo que eleva la sanción máxima a 2 mil 346 pesos.

Además de la multa, la autoridad competente tiene la facultad de trasladar el vehículo al corralón municipal. Esta medida busca disuadir la conducta negligente y asegurar la limpieza del aire en las zonas más afectadas.

En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece un rango de multas entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos. Estas cifras reflejan la rigidez de la norma en la capital, donde la densidad vehicular y la contaminación requieren un control estricto.

Los conductores deben verificar el estado de su vehículo y planificar sus rutas con anticipación. La activación de una Contingencia Ambiental podría ampliar las restricciones, limitando aún más la circulación de vehículos en ambas entidades federativas. Mantenerse informado sobre las noticias oficiales es esencial para evitar sanciones innecesarias este viernes 6 de noviembre de 2026.