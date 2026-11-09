Hoy No Circula 9 de noviembre 2026 CDMX Edomex vehiculos prohibidos

Restricciones de Hoy No Circula para el lunes 9 de noviembre de 2026 en CDMX y Edomex. Conoce las placas, hologramas y multas vigentes hoy.

Las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula entran en vigor este lunes 9 de noviembre de 2026 para la Ciudad de México y el Estado de México. Los conductores deben verificar sus placas y hologramas antes de salir a las calles para evitar sanciones económicas.

Vehiculos y hologramas con restriccion hoy

Los vehículos autorizados para circular son aquellos con Engomado amarillo. También están permitidos los automóviles que exhiben los hologramas 1 y 2. Estos vehículos no enfrentan restricciones de movilidad durante la jornada laboral del lunes.

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Por el contrario, los vehículos con hologramas 0 y 00 están completamente exentos de cualquier restricción. Los automovilistas con estas placas pueden circular libremente en las zonas metropolitanas afectadas por el programa ambiental.

Multas por incumplir restricciones de circulacion

La falta de cumplimiento de las normas genera multas significativas para los conductores infractores. En el caso de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la sanción oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Este rango equivale a una cantidad monetaria entre 2,262.8 y 3,394.2 pesos mexicanos. Las autoridades de tránsito en la capital, junto con las policías municipales y la Secretaría de Seguridad del Edomex, están autorizadas para aplicar estas sanciones.

Ciudades y horarios de aplicacion del programa

El programa se aplica estrictamente durante el horario establecido de las 05:00 a las 22:00 horas. La regulación afecta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a municipios específicos del Estado de México.

Las zonas metropolitanas sujetas a estas normas incluyen la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST). Las restricciones fueron establecidas en los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como del Edomex.

Consulta oficial y verificacion de restricciones

La Sedema mantiene una herramienta digital para conocer los días de restricción hasta por seis meses. Los usuarios deben acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ y seleccionar el holograma y la terminación de la placa.

El sistema indica los días con restricciones y permite agregar las fechas al calendario personal. También es posible recibir información por mensaje SMS mediante la Llave CDMX o el número de celular registrado para estar al pendiente de las normativas vigentes.